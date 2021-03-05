Spor yazarları, Fenerbahçe'nin evinde Antalyaspor'la berabere kaldığı maçla ilgili ne dedi?
05 Mart 2021 09:12
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Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi. Yazıların tamamını, paragraf sonlarında ismi verilen gazeteyi satın alarak ya da kendi internet sitelerinden okuyabilirsiniz.
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Güntekin Onay: Fenerbahçe’de Sosa dışında oyuna sonradan giren Valencia ve Szalai en iyilerdi. Ancak neden 11’de oynadığını anlayamadığım Samatta dün adeta sahada yok gibiydi. Dar alan becerisi yok. Pas kalitesi düşük. Çalım atmıyor. Samatta kalan haftalarda 11’i zor görür kanısındayım. Dün Kadıköy’de oyunun büyük bölümünde Antalyaspor’un savunma organizasyonunu çözemeyen Fenerbahçe bu tip rakipler karşısında risk almadan goller ve pozisyonlar üretemediğini artık görmeli. Erol Bulut, kalan haftalarda hep bu tip rakiplere karşı oynayacak. O yüzden son 30 dakikadaki oyundan ilham almalı. [Hürriyet]
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Gürcan Bilgiç: Ortada neden yokken, 12'de yenik duruma düştü Fenerbahçe. Böyle bir maçta yaşamak istediğiniz son şey. İkinci 45 hamlelerinde Ozan'ı çıkartarak orta sahadan da vazgeçtiler. Kalabalık defansın içine çok adamla yerleştiler. Bire bir oynayarak faul de aradılar. Sonrasında yine ofansif hamleler geldi. O golün peşine düştüler, Valencia'nın slalomunda beraberliği buldular. Yaşadığı baskıdan sonra yorulan Antalya defans hattında dikkat hataları da geldi. Direkten döndü bir şutları. Cisse karşı karşıya kaçırdı. İlk yarıda Mesut boş kaleye atamadı. Kontralarda Antalya da ikinci golün çevresinde dolaştı, olmadı. Pelkas-Veysel pozisyonunda penaltı kararı VAR'dan döndü. Doğru karardı. Zirve mücadelesinde kayıp olan her puanın, acısı da büyük olur. Avantajı cebine koyacakken, rakibinin keyfine kaymak koydu Fenerbahçe. Yine de, bir puanı kurtarmak, mücadeleyi sonuna kadar ortaya koymak da önemli. Ligin kısalan boyunda, giden iki puan-gelen bir puan hesabı yapılacak son haftalarda. Bekleyip, göreceğiz. [Sabah]
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Şansal Büyüka: Fenerbahçe boşa harcadığı 75 dakikada, özellikle ilk yarıda o kadar gereksiz yan pas yaptı ki… O kadar yavaş oynadı ki… 7-8 pas yaptılar, 7-8 metre geriye gittiler, olur mu böyle şey… Galatasaray‘ın Ankaragücü‘ne kaybetmesinin, Fenerbahçe’nin Antalya beraberliğinin ardından, vurgunu Beşiktaş yaptı… Trabzonspor üç gün sonra yeniden umutlandı...Fenerbahçe boşa harcadığı 75 dakikada, özellikle ilk yarıda o kadar gereksiz yan pas yaptı ki… O kadar yavaş oynadı ki… 7-8 pas yaptılar, 7-8 metre geriye gittiler, olur mu böyle şey… Galatasaray‘ın Ankaragücü‘ne kaybetmesinin, Fenerbahçe’nin Antalya beraberliğinin ardından, vurgunu Beşiktaş yaptı… Trabzonspor üç gün sonra yeniden umutlandı...Fenerbahçe, Karadeniz‘de üç gün önce “Bahar havası“nı yakalamıştı… Antalya karşısındaki beraberlikle bahar havası bitti, Fenerbahçe‘nin havası “Mevsim normallerinin altına” düştü, adeta buz kesti… Bu futbolla, bu hava ısınmaz, sakın üşütmeyin. [Milliyet]
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Tümer Metin: Hafta hafta değerlendiriyoruz. İlk yarısı kayıp geçti Fenerbahçe'nin. Kalan sürede iç saha baskısını göremiyoruz Fenerbahçe'de. Fenerbahçe Trabzon maçında iyi göründü diye söylemiştik ama bugün öyle olmadı. İç sahadaysanız büyük takım gibi oynayacaksınız. Fenerbahçe topa sahip oldu mu, evet. Topun hızı yeteri kadar hızlı mıydı, hayır. Kapanan savunmaları açmanın basit kriterleri var. Kenarda üçgenler kurarsınız topu dışarı çıkarırsınız. Bunu da yapmadı Fenerbahçe ilk yarıda. Çalım atabilirsiniz, defansın dengesini bozabilirsiniz. Şut da atabilirsiniz, onu da atmadı Fenerbahçe. Kapanan takımlara karşı bir kere 2 korneriniz varsa ilk yarıda baskı kuramamışsınız demektir.
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Ömer Üründül: İkinci yarıda F.Bahçe yükleniyor, Antalya da pozisyon vermiyordu. Bu arada maçın kırılma anı yaşandı. Gökdeniz, geniş alanda yakaladığı bir fırsatta boştaki arkadaşına pas vermek yerine egoistliği tercih edince net pozisyon kaçtı. Sonrasında F.Bahçe'de oyuncu değişiklikleri ve Mesut'un sakatlığı geldi. Bu arada sahneye Ersun Yanal çıktı. Savunmanın başarılı ismi Naldo'yu çıkardı. Ardından F.Bahçe'nin arka arkaya pozisyonları geldi. Hem F.Bahçe hem de Antalya önemli fırsatları harcayınca maç berabere bitti. Osayi bir katkı vermiyor, Samatta yokları oynadı, Pelkas ikinci yarıda gerçek yerine geçince etkili oldu. Ama Erol Bulut bazı baskılardan bunu hâlâ görmek istemiyor. F.Bahçe'de sorunlar devam ediyor. Böyle bir kritik dönemde evindeki son iki maçta vasat rakiplere 5 puan kaybediyorsa gidişatın hiç iyi olmadığı ortada. [Sabah]
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Ercan Güven: 65’de Mesut sakatlanınca İrfan Can ilk kez sahaya çıktı ve farkı hissedildi. Novak’ın yerine ise Cisse girdi. Ardından Ferdi ve Thiam’ı oyuna soktu ve Osayi ile Samatta’yı çıkardı Erol Bulut. Yine oyun değil adam değişimi… Ya tutarsa meselesi! Ve maça girdiğinden beri takımın en istekli en hareketlisi Valancia tamamen kişisel çabasıyla, çalımlarıyla skoru 1-1 yaptı. Thiam’ın direkten dönen kafası ve oyuna sonradan giren Doğukan ve Podolski’nin kaçırdığı yüzde yüzlük gol şansı sonraydı. Pelkas’ın ceza sahasında düşürülmesine hakemin verdiği penaltı VAR’dan dönünce Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği hafta zirvedekilerle puanını eşitleme fırsatını kaçırdı. Hem de Kadıköy’de. Neden? Kadıköy’ün “uğurundan” değil her halde! Fenerbahçe oturup düşünmeli hata nerede veya kimde diye! Ve tekrar ediyorum; Erol Bulut’un işine karışmalı birileri. [Milliyet]
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İlker Yağcıoğlu: İkinci yarıyla ilgili şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe Fenerbahçe gibi oynadı. Erol hoca risk aldı. Ozan'ı çıkartıp Valencia'yı aldı. Orta saha Sosa Pelkas ve Mesut'tan oluştu. Doğal olarak akıllara defansif olarak zayıf değil mi sorusu geldi. Ama herkesz o kadar iyi mücadele etti ki bunun bir zaaf olmadığı görüldü. Oyun son anlarda Rus ruletine döndü Fenerbahçe dünyaları kaçırdı. Antalya da çok net iki pozisyonu harcadı. Son anlarda iptal edilen penaltının doğru karar olduğunu söylemeliyim. Belki skor tatmin etmedi ama ben ikinci yarıdaki Fenerbahçe'yi çok beğendim. Sezon başından beri böyle oynasaydı inanın çok daha fazla puan olurdu. Ama Galatasaray'ın yenildiği haftada puan kaybı Fenerbahçeliler'in moralini bozdu. [Takvim]
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Oktay Derelioğlu: Trabzonspor maçını kazanıp moral depolayan Sarı-Lacivertliler evinde bıraktığı 2 puanla önemli bir avantajı da kaybetti. Fenerbahçe'nin santrforu yok! Evet olsa daha fazla puanı olurdu. Bu bir gerçek... Ancak dünkü puan kaybını sadece golcü ile açıklayamayız. Fenerbahçe, Antalyaspor önünde kötü bir oyun sergiledi. İkinci yarının son 20 dakikası ise tempoyu artırdı ama o da yetmedi. Fenerbahçe içerde Antalyaspor ile berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara aldı. bu puanları önümüzdeki haftalarda arayacaktır. [Takvim]