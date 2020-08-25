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Spor

Erol Bulut'un çok istediği Marcel Tisserand transferinde mutlu son yakın

25 Ağustos 2020 09:00

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut’un transferinde ısrarcı olduğu Marcel Tisserand konusunda müjdeli haber yakın. 

Fenerbahçe yönetimi, Tisserand'la anlaşma sağlamış, kulübü Wolfsburg’a kiralama teklifini iletmişti. Alman basınına göre yeşil-beyazlılar bu teklife olumlu yanıt verecek. Ancak öncesinde Tisserand’ın yerine yeni bir savunmacı almak istiyorlar.

Haberde, Wolfsburg’un Fransız ekibi Sochaux’nün stoperi Maxence Lacroix’yi istediği belirtildi. Alman ekibinin, 20 yaşındaki oyuncunun transferinde son aşamaya geldiği kaydedildi.


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