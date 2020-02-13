Erol Bulut'tan Hasan Şaş'a: Muhatabım sen değilsin

Galatasaray'ın 3-1 kazanmasına karşın Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendiği Aytemiz Alanya maçının devre arasında Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş ve konuk ekibin teknik direktörü Erol Bulut arasında gerilimli anlar yaşandı.

Galatasaray'ın 3-1'lik galibiyetiyle biten maçın devre arasında iki takım teknik heyeti arasında sözlü tartışma yaşandı.

"Yere yatıyorsunuz"

futbolarena'nın haberine göre; Alanyaspor'un vakit geçirdiğini ve oyunu sürekli durduğunu ifade eden Hasan Şaş'ın Erol Bulut'a "Her şeye itiraz ediyorsunuz, yere yatıyorsunuz" diye çıkıştığı öğrenildi.

Erol Bulut'un ise Hasan Şaş'a "Benim muhatabım sen değilsin" yanıtı vermesi üzerine koridorda tansiyonun yükseldi ancak araya giren kulüp yetkilileri durumu sakinleştirdi.