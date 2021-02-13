Erol Bulut: İkinci yarıdaki oyunun nedenleri var

Süper Lig'de Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup etti. Maçın ardından konuşan Erol Bulut, ikinci yarıda takımın kupa maçı sebebiyle yorulduğunu ifade etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, hafta arasında oynanan kupa maçı nedeniyle takımın ikinci yarıda yorulduğuna dikkat çekti.

İkinci yarıdaki oyununun nedenlerini anlatan Bulut, ''İlk yarı çok ayrı bir 45 dakika izledik. İkinci yarıdaki oyunun nedenleri var. Üç gün önce oynadığımız kupa maçının 130 dakika sürmesi ve takımın 140 kilometre koşması... Orta saha üçlümüz ikinci yarıda biraz yoruldu ve rakip üzerimize geldi. Bir tane de gol oldu'' diye konuştu.

Oyuncularını tebrik eden Erol Bulut, ''Yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirmiş olsaydık ilk yarıda ikinci golü bulabilirdik. Kupa maçının yorgunluğunun belirtileri vardı. Ben oyuncularımın gösterdiği performans nedeniyle tebrik ediyorum'' ifadelerini kullandı.

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