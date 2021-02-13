Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray maçlarını birer farkla kazansa puan farkı 12 olacaktı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin Fatih Karagümrük karşısında 2-1 kazandığı maçı yorumladı. Dilmen, "Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray maçlarını birer farkla kazansa puan farkı 12 olacaktı" dedi.

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen NTV'de yayımlanan yüzde 100 Futbol programında Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

Dilmen, "İki hafta önce Altay’ın kurtarışları daha fazlaydı benzer bir maç oldu. Karagümrük atacak derken Fenerbahçe ikiyi buldu. Yine Karagümrük tek kaleye çevirdi 2-1’i buldu. Fenerbahçe’nin Galatasaray mağlubiyeti ve kupada elenmesi... Elindeki üç silahı yok. Pelkas, Gustavo, İrfan Can. Onun için elinde tek kupa kalmış, maç fazlasıyla lider olma şansın var" şeklinde konuştu.

Dilmen, "Maç fazlasıyla 51 puanla lider Fenerbahçe, en yakın takipçisi Beşiktaş ve Galatasaray’a kendi evinde kaybetmiş. O maçları birer farkla kazanmış olsa şu anda maç fazlasıyla puan farkı 12. Futbol böyle bir oyun. Ama Fenerbahçe deplasmanda 12 maçın 9’unu kazanmış. 24 hafta bittiğinde Fenerbahçe’nin oynadığı oyun tatmin ediyor mu? Tam etmiyor. Ama Fenerbahçe’nin tam burada 51 puan toplaması çok önemli" ifadelerini kullandı.

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