Erol Bulut: "Trabzonspor'u yenmek istiyoruz"

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 12\'nci haftasında sahasında konuk edeceği Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Erol Bulut, \"Galatasaray maçındaki ciddiyetimizi bu karşılaşmada da sürdürmemiz gerekiyor. Çünkü 3 puan almak istiyoruz\" dedi.

Nurettin Soykan Tesisleri\'nde, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda hafif sakatlığı bulunan Seth Sincere takımdan ayrı çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, hafif tempolu koşunun ardından yakın pas çalıştı.

Anternman öncesinde Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bulut, galibiyet aldıktan sonra morallerin düzeldiğini kaydederek, \"Gittikçe güven geliyor, özgüven artıyor. 1 haftada 3 galibiyet aldık, bu sevindirici. Alanyaspor maçı bizim açımızdan zor geçti. Zor olacağını zaten biliyorduk. Çünkü Alanya kendi sahasında daha tempolu, daha atak oynayan bir ekip. Bize karşı da gerçekten iyi bir maç sergilediklerini düşünüyorum. Baskılı oynadılar. Ama biz 90 dakika nasıl defans yapılır onu göstermiş olduk. Hücum anlamında, üretkenlik anlamında çok fazla bir şey yapamadık. Sadece iyi defans yaptık. Attığımız 1 golü de korumasını bildik. Bu da önemli. Rakibin kazandığı penaltı var, onu atmış olsaydı belki maç daha farklı skorla bitebilirdi, berabere de bitebilirdi, maçı da kaybedebilirdik ama sonuçta kurtardığımız penaltı var. O penaltı kurtarışı dönüm noktası oldu. Kalemizi iyi koruduk. 1-0\'da korumasını sonuna kadar iyi bildik. 3 puanı aldığımızdan dolayı mutluyuz\" dedi.

\"İYİ BİR DEFANS SİZE UMDUĞUNUZ, İSTEDİĞİNİZ HEDEFİ GETİRİR\"

Taraftarlar dahil herkesin atak bir oyun istediğini kaydeden Bulut, şunları söyledi:

\"Galip geldiğinizde zaten herkes mutlu oluyor ama bazen futbolda her zaman atak yaparsınız maçı da kaybedebiliyorsunuz. Bunu biz geçen sene de yaşadık. Çoğu maçta iyi oynadığımızda kazanmamız gereken maçlarda puanlar kaybettik. Bazen rakibe topu verip iyi defans yaparak da maçı kazanabiliyorsunuz. Bunun örnekleri çok. Hem Türk futbolumuzda, hem Avrupa futbolunda. Biz bunu uyguladık, Abdullah hocanın (Abdullah Avcı) güzel bir sözü var. Geçen söyledi, benim de hep üzerinde durduğum bir cümle. \'İyi bir oyun, size maçı kazandırır ama iyi bir defans size umduğunuz, istediğiniz hedefi getirir\' o yüzden biz bunu uyguladık, 3 puanı aldık, yolumuza devam ediyoruz.\"

\"3 PUAN İSTİYORUZ\"

Milli maç önceleri sıkıntılar olduğunu ifade eden Bulut, \"Geçen sene olsun, bu sene olsun Sivas maçını hatırlayalım. Futbolcularımla zaten biraz önce yaptığım toplantıda da bunu dile getirdim. Aynı Galatasaray maçında nasıl konsantre olduysak, bu maça da aynı şekilde konsantre olmamız gerekiyor. Çünkü Trabzonspor bu ligin en iyi pas yapan ikinci takımı. Hızlı hücuma çıkan bir takım. Ufak tefek sıkıntıları şu an gözüküyor olabilir, kendi futbolcuları içinde olan bir sıkıntı. Ama biz yine de tedbirli olacağız. Söylediğim gibi; Galatasaray maçında ilk dakikadan son dakikaya kadar nasıl konsantre olduysak, bu maçta da aynı ciddiyetle sahada olmamız gerekiyor. Çünkü 3 puan istiyoruz\" şeklinde konuştu.

\"ERTAÇ, BİRKAÇ HAFTAYA İYİLEŞECEK GİBİ GÖZÜKÜYOR\"

Basın mensuplarının, kaleci Ertaç Özbir\'in neden idmanlara katılmadığı sorusuna ise Bulut, \"Bizimle ilgili bir sıkıntısı yok. Ertaç\'ın bileğindeki ödemden dolayı ağrısı var. Zaten kupa maçında kendisini oynatmak istedik, kendisi oynamak istemedi ağrılarından dolayı. Birkaç haftaya iyileşecek gibi gözüküyor\" yanıtını verdi.

Alanyaspor takımının kendilerine iyi baskı yaptıklarını kaydeden teknik adam, \"Maçta fazla hareketlilik gösteremedik. Biraz da çekinerek top oynadığımızdan dolayı bu sonuç ortaya çıktı. Baskı yiyeceğimizi biliyorduk. Hızlı pas yaparak, fazla hareketli olarak kaleye gitmeye çalışıyorduk. Bunu birkaç kez yapabildik ama sonucunu getiremedik. Khalid\'in ilk yarıda ve ikinci yarıda bir pozisyonu var. Orada topu iyi kontrol etmiş olsaydı belki 2-0 öne geçmiş olacaktık. İkinci yarı da Danie Aleksic, topu Khalid\'e bıraktı. Daha isabetli bir pas olsa oradaki 2\'nci golü atabilecektik. Üretkenlik anlamında zaten maçtan sonra da söyledim; çok fazla bir şey yapmadık. Attığımız golü korumaya çalıştık. Bunu da sonuna kadar koruduk.\" diye konuştu

\"TARAFTARLAR BU MAÇTA TAKIMI YALNIZ BIRAKMASINLAR\"

Trabzonspor maçına taraftarların ilgisinin az olduğunu belirten Bulut, \"Taraftarımızın stadı dolduracağını umut ediyorum. Çünkü bizim için gerçekten çok önemli bir maç. Sadece Galatasaray maçını göz önünde bulundurmamalıyız. Galatasaray maçına sağ olsunlar 20-22 bin taraftar geldi. Şu an iyi bir grafik çiziyoruz. Son 1 haftada 3 galibiyet aldık. Takımın morali yerinde. Taraftarın da moralinin yerinde olduğunu düşünüyorum. Onlardan ricam bu maçta takımı yalnız bırakmasınlar\" dedi.



