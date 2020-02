Erol Bulut: "Konumumuzu korumak adına transfer yapmamız gerekiyor"

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) -

Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci tur rövanş karşılaşmasında Etimesgut Belediyespor ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Nurettin Soykan Tesisleri\'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlığı bulunan Ömer Şişmanoğlu takımdan ayrı çalışırken, futbolcuların oldukça moralli olduğu gözlendi.

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Erol Bulut, 16\'ncı haftada bulundukları konumun güzel olduğunu belirterek, \"34\'üncü haftada da inşallah bu şekilde olur. O zaman daha mutlu oluruz. Sezona eksiklerle, sakatlarla 13 kişiyle başladık. O yüzden sezon başı kamp döneminden bugüne kadar geldiğimiz süreçte gerçekten müthiş bir grafikte yükseliş var. İnşallah bu grafik devam eder. Geçen hafta oynadığımız Antalyaspor müsabakasında futbolcular maçın başından sonuna kadar çok iyi konsantre olup, çalıştılar. Pozisyonlar bulduk, ilk yarı 2-0 öne geçtik. İkinci yarıda direkten dönen toplarımız vardı. Sonuç daha farklı da olabilirdi. Maçın üzücü tek tarafı Sadık\'ın gördüğü kırmızı kart oldu. Öyle pozisyonlarda daha sakin olmamız gerekiyor. Biz olalım, futbolcularımız olsun hatalardan öğrenmemiz gerekenler var. Önümüzde yarın oynayacağımız kupa maçı var. Orada da galip gelerek bir sonraki tura geçmek istiyoruz. Bunun yanı sıra hafta sonu oynayacağımız Bursaspor maçı var. Bizim için önemli bir maç. Bursa kendi evinde çok baskılı, dirençli, tempolu bir takım. O yüzden kolay bir maç olmayacak. Biz oradan da elimiz boş dönmek istemiyoruz. İnşallah istediğimiz sonucu alıp 2018\'i güzel bir şekilde tamamlamış oluruz\" ifadelerini kullandı.

\"3- 4 HATTA 5 TRANSFER YAPMAMIZ GEREKİYOR\"

Ligdeki konumlarını korumak adına takıma takviye yapmaları gerektiğini belirten Bulut, \"Şu an takım bütçesi 8 buçuk, 9 milyon Euro. Takımın piyasa değeri değil. Takımın değeri 11 buçuk milyon Euro. Ancak şu an 8 buçuk 9 milyonlardayız. Kurdan dolayı indirime gitmemiz gerekiyordu, o yüzden futbolcularımızı gönderdik, daha iyilerini az paraları almaya çalıştık. Bunu iyi yaptık. Şu anda ligde 2\'nci sıradayız. Konumumuzu korumak ve oradan düşmemek adına 3-4 hatta 5 transfer yapmamız gerekiyor. Kupa da var. Orada da aynı şekilde devam etmek istiyoruz. O yüzden kadromuzu biraz daha geniş tutmamız lazım. Yapacağımız transferler çok önemli. Bunlar inşallah en kısa zamanda aramıza katılacak. İnşallah ilk yarı başladığımız gibi ikinci yarıya da giriş yaparız. İlk haftayı en iyi şekilde atlatıp ondan sonra gerçek hedeflerimize daha yakın olacağımızı düşünüyoruz. Şuan ki tabloda ilk 10\'dan ziyade ilk 6\'nın içerisinde yer bulmaya çalışacağız\" diye konuştu.

\"YAVAŞ YAVAŞ MEYVELERİNİ ALIYORUZ\"

Çalışmalarının meyvelerini almaya başladıklarını ancak mükemmel seviyede olmadıklarını söyleyen Bulut, \"Burada ilk olarak defans çalışmalarımızı yaptık. Kazandığımızda da haftalar geçtikçe hücum anlamında kendimizi geliştirmemiz gerektiğini söylemiştim. Çalışmalarımızın meyvelerini yavaş yavaş alıyoruz ancak mükemmel seviyede değiliz. Yine de hem defans hem de hücum anlamında üzerine koymamız gerekiyor. İkinci yarı kamp döneminde bunların üzerine çalışarak gelecek transferlerle daha iyi seviyeye bunu çekebiliriz\" şeklinde konuştu.

\"BURSA\'DAN ELİMİZ BOŞ DÖNMEK İSTEMİYORUZ\"

Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci turunda ilk maçı 2-0 kazandıklarını hatırlatan Bulut, \"İlk maçı kazandık. Yarın da galip gelmek istiyoruz. Rotasyon yapacağım. Daha çok genç oyunculara oynatmaya çalışacağız. İnşallah iyi bir sonuç alıp yolumuza devam ederiz. Hafta sonu oynayacağımız Bursaspor karşılaşması da çok önemli. İlk devrenin son maçı. Bunun yanında Bursaspor sahasında çok güçlü, dirençli bir ekip. Arkasında olan iyi bir taraftarı var.

Orada da her zaman sergilediğimiz oyunumuzu sergileyeceğiz. Deplasmandan elimiz boş dönmek istemiyoruz\" dedi.

