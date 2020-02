Erol Bulut: "Galatasaray'a her maça hazırlandığımız gibi hazırlanacağız"

Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, \"Durum o kadar kötü değil. Futbolcularımla yapacağım konuşmadan sonrada burada bazı şeylerin değişeceğini söyleyebilirim. Futbolcularımla konuşacağım, hafta sonu maçta istediğimiz şekilde gidecektir\" dedi.

Spor Toto Süper Ligin 10\'uncu haftasında Galatasaray\'ı konuk edecek Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Nurettin Soykan Tesisleri\'nde, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Mitchell Donald ile Arturo Rafael Mina Meza katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Guilherme ile Rahman Buğra Çağıran takımdan ayrı çalışırken, Erkan Kaş ise takımla birlikte çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, tam saha hafif ve tempolu koşu yaptı. Teknik direktör Erol Bulut\'un çalışmalar esnasında yardımcı antrenörü Turgay Karslı ile saha kenarında kısa süreli bir toplantı yaptığı dikkatlerden kaçmadı.

Anternman öncesinde Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

\"BASİT HATALARDAN DOLAYI GEREKSİZ GOLLER YİYORUZ\"

Deplasmanda MKE Ankaragücü maçına 3 puan parolasıyla gittiklerini belirten Bulut, \"Maalesef istediğimiz gibi gitmedi. Maçın ilk 15 dakikasında gereksiz yere kaybettiğimiz toplar vardı. Basit hatalardan dolayı gereksiz goller yiyoruz. Nitekim MKE Ankaragücü maçında da bu şekilde oldu. Top bizdeyken defanstaki basit bir pas hatasından rakip ceza sahasına girdi ve sonra penaltı oldu. Penaltı golüyle de maçı kaybetmiş olduk. İkinci yarı baskılı oynadık, pozisyonlarımız vardı. Bir topumuz direkten döndü. Golü bulamayınca neticede maçı kaybediyorsunuz\" ifadelerini kullandı.

\"PARASAL OLAN BİR SORUN YOK\"

Takım içerisinde bazı futbolcular arasında kişisel sorunlar olduğuna dikkat çeken Bulut, \"Bundan 2-3 hafta önce bir konuşma yaptım. Bazı iç sebepler, sıkıntılarımızdan dolayı oyuncularımız sahaya yansıyan performans eksikliğinin olduğu pozisyonlar var. Parasal olan bir sorun yok. Futbolcular maaşlarını zamanında aldı. Primlerini de almışlar. Hiçbir futbolcu çıkıp bununla ilgili bir şey söyleyemez. Peşinatlarla ilgili gecikme olabilir bu da doğaldır. Bazı kulüplerdeki futbolcular 4-5 ay para alamıyor ama çıkıp sahada her şeylerini verip, maç kazanıyorlar. Futbolcularım bu bahanenin arkasına sığınamaz. Kişisel sorunlar var. Onları kendi içimizde çözeceğiz. Futbolcularımla bir toplantı yapacağım. Bunları tartışıp, konuşacağız. Futbolcularımın bir şeyi bilmesi lazım, hiç kimse Evkur Malatyaspor\'dan daha büyük, daha üstün değil. Sonuçta burada bir kulüp var ve buradaki şartlara uymak zorundasınız. Futbolcuların kişisel problemleri varsa kendi aralarında bunu dışarıda halletmeleri gerekiyor. Bunu sahaya yansıttıkları zaman benimle büyük sorun yaşarlar. Sadece benimle değil medya ve taraftara da o sorumluluk düşer. O yüzden herkesin kendisine çeki düzen vermesi lazım\" şeklinde konuştu.

Bulut, bir gazetecinin \'Kadrodaki sürekli değişiklikler ve bir türlü ilk 11\'i oturtamamanız neden kaynaklanıyor?\' sorusuna, \"Aslında bizim ilk 11\'imiz aşağı yukarı belli. Daha önce söyledim, 8 futbolcumuz hemen hemen oynayan futbolcular. Sadece 2-3 kişi değişiyor. Bu da sakatlık, kart cezalısı ya da performans düşüklüğünden kaynaklanıyor. Son maçta Khalid Boutaib\'in bir sakatlığı vardı. Sadece tek antrenmana çıkabildi. Erken değişiklik olmasın diye kendisini kulübeye aldım. Ama maalesef iki erken değişiklik yapmak zorunda kaldık. Donald\'ın sakatlığından dolayı Khalid\'i oyuna aldık. İkinci yarıda da Rahman Buğra\'yı sakatlığından dolayı oyundan çıkartmak zorunda kaldık. Zaten bu sakatlıklardan dolayı sıkıntılarımız vardı. Yedek kulübemizde istediğiniz değişiklikleri yapamadığımızda ikinci yarıda o sorunları yaşamış olduk\" yanıtını verdi.

\"HEDEFİMİZİN SADECE 3 PUAN GERİSİNDEYİZ\"

Kötü bir tabloda olmadıklarını ifade eden Bulut, \"Şuan 12 puandayız. Benim hesaplarıma göre bugün 15-16 puanda olmamız gerekirdi. Hedefim oydu. Hedefimizin sadece 3 puan gerisindeyiz. Son MKE Ankaragücü maçını almış olsaydık, kendi hedefimi tutturmuş olacaktım. Altımızda olan takımlara baktığımızda köklü takımlar var, bizden daha az puanı olan takımlar bulunuyor. Şuan tablo o kadar kötü değil. Futbolcularımla yapacağım konuşmadan sonrada burada bazı şeylerin değişeceğini söyleyebilirim. Futbolcularımla konuşacağım, hafta sonu maçta istediğimiz şekilde gidecektir\" dedi.

Milli takım arasında Antalya\'da yapılan kampın oyuncuları etkilediği yönünde belirtilen görüşlere katılmadığını ifade eden Erol Bulut, \"Antalya\'da hava sıcak, Ankara\'da soğuktu buna ben katılmıyorum. Malatya\'da 22-23 derece sıcaklık var. Burada hangi şartlarda antrenman yaptığımızı sizler çok iyi biliyorsunuz. Havalar sıcak. Antalya\'daki kamp çalışmalarına bakacak olursak, sezon başında bazı futbolcularımız bizimle olamadı. Sulley, Donald, Guilherme sezon başı bizimle değillerdi. O yüzden birlikte olalım, takım ruhu olsun hedefimiz vardı. Kamp dönemi çok iyi geçti ama bazı arkadaşlarımızın söylediğim gibi bazı özel sorunları var. O özel sorunlarını futbolun dışında bırakmaları lazım\" şeklinde yanıt verdi.

\"GALATASARAY\'A HER MAÇA HAZIRLANDIĞIMIZ GİBİ HAZIRLANACAĞIZ\"

Ligin 10\'uncu haftasında pazar günü sahalarında Galatasaray ile karşılaşacaklarını belirten Bulut, \"Galatasaray maçına her maça hazırlandığımız gibi hazırlanacağız. Rakibin eksik futbolcuları var. Onlarda geçen maçta sakatlıklar yaşadılar. Kaliteli bir takım, ligde liderler. Biz kendimize bakacağız. İşimizi doğru yaptıktan sonra bir sorun olacağını zannetmiyorum. Mina sarı kart cezalısı, bir yırtık var. Donald, Perşembe günü bizimle olacak, bileğini burktu tedavi görüyor. Rahman Buğra\'nın bir sakatlığı var. Erkan\'ın hafif bir sakatlığı vardı, inşallah orada bir sıkıntı yaşamayız. Elimizdeki futbolcularla çıkıp, mücadelemizi göstereceğiz. Sonuçta sahaya 11 futbolcu sürebileceğiz, o yüzden bir sorun olacağını düşünmüyorum\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İdmandan görüntüler

- Erol Bulut\'un açıklaması

- Genel ve detay görüntüler