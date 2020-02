\"Guilherme\'yi geçen sezon istedim\"

\"Almanya\'da da yabancı serbest ama onlar başarılı\"

\"Bazı futbolcular ile yollarımızı ayıracağız\"

\"Teklif gelen çok futbolcumuz var\"

\"Sadık milli takımı hak etti\"

\"VAR daha adaletli\"

\"Şehirde gezen, kafede oturup çay içen birisiyim\"

\"Birçok takımdan teklif aldım\"

İSTANBUL (DHA) - Erol Bulut, \"Fenerbahçe\'den teklif almadım. Fenerbahçe\'nin gidişatı onların da beklemediği bir gidişat oldu. Hoca değişikliği yapıldı. Her hoca gibi benim de hedeflerim var ama ilk hedefim Malatyaspor ile başarıya ulaşmak\" dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, TRT Spor\'da yayınlanan Ajans Saati programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bulut, Yasin Dallı\'nın moderatörlüğünde gerçekleşen programda, Demirören Haber Ajansı Spor Müdürü Uğur Demirkırdı, Anadolu Ajansı Spor Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan ve İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl\'ün sorularına yanıt verdi.

Spor Toto Süper Lig\'de ilk yarının bitimine tek maç kala ikinci sırada olmalarını değerlendiren Erol Bulut, \"Tüm maçlara en az bir puan için çıkıyoruz. Kompakt ve agresif oyunumuz bizim artımız. Ligi ilk 6 içerisinde bitirmek istiyoruz. Hazırlık kampını 13 kişiyle yaptık. Şampiyonluk hedefi koyarsak oyuncularımı yanlış yönlendirmiş olurum\" ifadelerini kullandı.

Türkiye Kupası\'ndaki performanslarına değinen Bulut, gidebildiklere yere kadar gitmek istediklerini söyledi.

Abdullah Avcı ile oyun anlayışlarının birbirine çok benzediğini belirten genç çalıştırıcı, \"Abdullah Avcı\'ya teşekkür ediyorum, bana inanıp sorumluluk verdi\" dedi.

\"GUILHERME\'Yİ GEÇEN SEZON İSTEDİM\"

Takımın önemli isimlerinden Guilherme\'nin Süper Lig\'de en çok beğendiği oyuncu olduğunu söyleyen Erol Bulut, Guilherme\'yi geçen sezon istediğini belirterek, \"Geçen sezon devre arasında almak istedim. Maalesef gerçekleşmedi, Benevento\'ya gitti. Devre arası transferinin zor olduğu buradan da belli. Guilherme çok önemli bir futbolcu. Sağ açık ve forvet arkası oynayabiliyor. Başkan, değerini biliyor. 26-27 yaşında. Alınması gereken futbolcu. Hala yüzde yüz oynamıyor. 1.5 milyon Euro, Malatyaspor için küçük bir rakam da değil\" diye konuştu.

\"ALMANYA\'DA DA YABANCI SERBEST AMA ONLAR BAŞARILI\"

Yabancı sınırına ilişkin yorum yapan Bulut, \"Sadece kendini geliştirmesi gereken çok teknik direktör var. İyi isimler var ama bazı hocalarımız aynı yerde kalıyorlar. Başarısızlıkta teknik direktörler doğal olarak ilk hedef oluyor. Transferleri siz yapmasanız bile hedef haline geliyorsunuz. Her sene hoca değiştirirseniz kulüplerdeki altyapı ve sistem oturmaz. Bu yabancı oyunculardan kaynaklanmıyor. Almanya\'da da yabancı serbest ama onlar başarılı\" ifadelerini kullandı.

\"BAZI FUTBOLCULAR İLE YOLLARIMIZI AYIRACAĞIZ\"

Devre arasındaki transfer politikalarına ilişkin konuşan Erol Bulut, \"Yeni gelen oyuncu hemen ilk 11\'de yer alacak algısı oluşmasın. Rekabeti artıramazsanız, istediğiniz performansı alamayabiliyorsunuz. Kulübede oturacak kişi sonradan çok iş yapabilir. Devre arasında bazı futbolcular ile yollarımızı ayıracağız. Türkiye\'deki yabancı sayısını biliyoruz. Bütçemize göre bazı oyuncularla yollarımızı ayıracağız ve onların yerine daha kaliteli isimler alacağız\" dedi.

\"TEKLİF GELEN ÇOK FUTBOLCUMUZ VAR\"

Sadık Çiftpınar\'a gelen tekliflere ilişkin gelen bir soruya Bulut, \"Teklif gelen birçok futbolcumuz var. Sadık müthiş bir çıkış yaptı. Grafiği yukarıya doğru devam ediyor. Sadık sert, ikili mücadeleye çıkan ve şimdi topu oyuna daha iyi sokan bir oyuncu. Sadece Sadık değil, takımın geneline baktığımız zaman 1\'inci ligden gelip oynayan pek çok futbolcu var. Yerine istediğim adam gelecekse her futbolcunun gidişine onay verebilirim. Sadık\'ın sezon sonu sözleşmesi bitiyor ve ortada bazı iddialar var. Önümü görebilmek için bu konunun netleşmesini istiyorum. Başka takıma gidecek oyuncudan verim alamam. Başkanımızın görüşmesi gerekiyor. Tüm oyuncularımın hedefe odaklanmasını istiyorum\" yanıtını verdi.

\"TÜRKİYE\'DEN TEKLİF GELİRSE YAZI TURA ATACAĞIM\"

Fenerbahçe\'den teklif alıp almadığı sorusuna, \"Almadım\" yanıtını veren Bulut, şöyle konuştu: \"Fenerbahçe\'nin gidişatı onların da beklemediği bir gidişat oldu. Hoca değişikliği yapıldı. Her hoca gibi benim de hedeflerim var ama ilk hedefim Malatyaspor ile başarıya ulaşmak. Hedeflerimden biri Bundesliga\'da çalışmak. Almanya ve Türkiye\'den teklif gelirse yazı tura atacağım. (Gülerek)\"

\"SADIK MİLLİ TAKIMI HAK ETTİ\"

Sadık\'ın milli takıma seçilmemesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Erol Bulut, \"Kimi çağırıp çağırmayacağına Mircea Lucescu karar verecek. Sadık\'ın geçen seneden beri yükselen bir performansı var. Milli takımda bir maçı hak ettiğini düşünüyorum. Melih Demiral çok iyi bir performans gösterdi. O A Milli Takım\'a çağrıldıysa Sadık\'ın bunu daha önce hak ettiğini düşünüyorum\" dedi.

\"VAR DAHA ADALETLİ\"

VAR sistemiyle ilgili düşüncelerini aktaran Bulut, şu ifadeleri kullandı: \"VAR sisteminin gelişi, geçmişte yapılan hatalardan dolayı. VAR\'da doğru karar verebilme şansınız var. Bence daha adaletli. Anadolu kulüplerine büyük faydası oluyor. Bize Göztepe maçında yaradığı gibi başka takımlara da yarıyor. Büyük takımlarla Anadolu takımları arasındaki makas daraldı. Herkes birbirine kafa tutabiliyor. Son sıradaki takım ilk sıradaki takımdan puan alabiliyor. Kural ne? Oyun durduktan sonra bakılıyor. Bundesliga\'da Mainz - Freiburg maçında devre arasında herkes içeri girdi ve hakem daha sonra bakıp penaltıyı verdi ve futbolcuları tekrar çağırdı. Bizim ülkemizde olsa siz düşünün.\"

\"ŞEHİRDE GEZEN, KAFEDE OTURUP ÇAY İÇEN BİRİSİYİM\"

Stada az kişi gelmesinden yakınan Erol Bulut, \"Stadımıza 5-6 bin kişi geliyor. Benim gözümde 15-20 bin kişi olmalı. Ben gittiğim yere çabuk uyum sağlayabiliyorum. Ben her zaman şehirde gezen ve dolaşan, kafede oturup çay içen biriyim ve insanlarla iç içe oluyoruz. O sıcaklığı hissediyoruz\" açıklamasını yaptı.

\"BİRÇOK TAKIMDAN TEKLİF ALDIM\"

Sezon başında birçok takımdan teklif aldığını dile getiren Bulut, \"Sadece Antalyaspor\'dan değil, birkaç kulüpten menajer vasıtasıyla teklif aldım. Başarılı olduğunuz zaman böyle teklifler gelebiliyor. İyi giden bir sistemi neden bozayım\" diyerek sözlerini noktaladı.

FOTOĞRAFLI