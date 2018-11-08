Erol Bedir'den futbol camiasına sağduyu çağrısı

\"Sesi gür çıkan, medya desteği güçlü ve taraftar sayısı çok olan takımlarımız canları birazcık yandığında yıllardır Anadolu takımlarının çektikleri sıkıntıları belki hatırlamaktadırlar\"

\"Kim haklı olursa olsun gördüğümüz tablo değişecek midir?\"

\"Birbirimize kenetlenip, tahammül edip, Türk futbolunu en yukarılara nasıl çıkarabiliriz onu tartışmalıyız\"

İSTANBUL (DHA) - Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yaşanan olayların ardından bir basın açıklaması yayımlayarak futbol camiasına sağduyu çağrısında bulundu.

\"Birbirimize tahammülsüzlük\", \"Rakibe saygı noksanlığı\" ve \"Her ne olursa olsun ama 3 neticeli oyunun sonucu benim lehime olsun şartlanmışlığı\" cümleleriyle ifade edilebilecek hastalığın ülke futbolunu kemirmekte olduğunu belirten Bedir, şu ifadeleri kullandı: \"Son yıllarda artan ve özetle; \'Birbirimize tahammülsüzlük\', \'Rakibe Saygı Noksanlığı\' ve \'Her ne olursa olsun ama 3 neticeli oyunun sonucu benim lehime olsun şartlanmışlığı\' cümleleriyle ifade edebileceğimiz hastalıklar maalesef ülke futbolunu kemirmekte ve yöneticisinden taraftarına, teknik heyetinden futbolcusuna bütün paydaşları bu sağlıksız ortama çekmektedir. Yönetimler, hakemler, medya veya başka kurum ve kuruluşlar, sadece kendi lehimize davranınca adil olduğunu söylemekte, aleyhimize bir karar verdiklerinde ise her türlü komplo teorilerini üretebilmekteyiz. Sesi gür çıkan, medya desteği güçlü ve taraftar sayısı çok olan takımlarımız canları birazcık yandığında yıllardır Anadolu takımlarının çektikleri sıkıntıları belki hatırlamaktadırlar. Son oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası yaşananlar ise hiçbir \'Ama\' ile \'Ancak\' ile izah edilebilecek, sıradan meseleler değildir. İki güzide kulübümüz, gerçekten saygı duyulan dirayetli yönetimlere, çok tecrübeli teknik heyet ve oyuncu grubuna sahip olmalarına rağmen maalesef hiç arzu etmediğimiz saha olayları yaşanmış, milyonlarca insan gördükleri manzara karşısında tabiri caizse \'şok\' olmuşlardır. Asıl şaşırtıcı olan ise maçtan hemen sonraki olaylardan daha çok maçtan bir iki gün sonraki yapılan açıklamalardır. Herkes kendince bir yön tayin etmiş, üzücü olan ve arzu edilmeyen asıl büyük fotoğrafı kapatmaya ve haklı çıkmaya çalışmışlardır. Kim haklı olursa olsun gördüğümüz tablo değişecek midir? Veya bir oyuncu bir maç eksik ceza alırsa olay normal mi kabul edilecektir? Unutmayalım ki; bahse konu, asırlık çınarlar olan iki takımımız ve diğer takım yöneticilerimizle birlikte ülkemizde futbolu yönetenler hep aynı gemidedirler. Birbirimize kenetlenip, tahammül edip, Türk futbolunu en yukarılara nasıl çıkarabiliriz onu tartışmalıyız. Yoksa bu kadar sıkıntının yaşandığı ortamda, TFF\'nin yıllardır uyguladığı PFDK \'ya sevk ve karar günlerini tartışarak bir yere varamayız. Diğer kulüp kendince bir takım argümanlar kullanarak konuyu mecrasından çıkarabilir. Disipline sevklerle ilgili veya alışılmış diğer uygulamalarla ilgili kulüplerimizden gelebilecek yeni takvimler Kulüpler Birliği\'nde tartışılıp TFF ile yapılacak görüşmelerde karara bağlanabilir. Lütfen, her türlü olumsuzlukla mücadele edilen ülkemizde, bir nebze gülümseyen yüzler oluşturan futbolumuzu barışın ve saygının aracı yapmaya çalışalım.\"