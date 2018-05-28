Erol Bedir: ''Deniz Türüç sözleşmeli oyuncumuz''

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, dış ve iç transfer konusunda sarı kırmızılı kulüple ilgili yapılan yakıştırmalara kulak asılmamasını, Deniz Türüç\'ün 2 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu ve 2 kanat, 2 orta saha oyuncusu alıp transferi kapatacaklarını vurguladı

Gerek medyada gerekse sosyal medyada yazılanların gerçekleri yansıtmadığını ve dedikodulara inanılmaması gerektiğini vurgulayan başkan Erol Bedir, \'\'Kayserispor olarak transferde de kamuoyuna şeffaf bir yöntem izliyoruz. Kulüp internet sitemizden gerekli açıklamaları yaparak taraftarımızı ve spor kamuoyunu anında bilgilendiriyoruz. Şu anda Kayserispor\'da sözleşmeli oyuncularımızdan Bia ayrıldı. Varela ile görüşmelerimiz sürüyor. Kiralık oyuncularımızdan Nikola ile Amorim\'i düşünmüyoruz. Badji konusunda da teknik kadromuz karar verecek. Deniz Türüç\'ün 2 yıl daha bizimle mukavelesi var. Kulüp başkanlarıyla iyi bir diyalogum var. Şu ana kadar medyada yazılan kulüplerin başkanlarından veya yöneticilerinden Deniz\'le ilgili bir teklif gelmediği gibi arayan da olmadı. 2 orta saha ve 2 kanat oyuncusu alacağız diye ilan etmemize rağmen, halen bize santrafor, defans oyuncusu yakıştıranlar var. Bunların hiç biri doğru değil, inanmayın\'\' dedi.

KAYSERİSPOR\'DA 3 AŞAMALI KAMP

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı kırmızılı ekibin 2018-19 sezonunda önce Kayseri\'de 1 hafta, ardından Erzurum\'da 2 haftalık kamp dönemi sonrasında da Hollanda\'da son hazırlık dönemini geçireceğinin kesinleştiğini söyledi. Bedir, \'\'Avusturya kampını, teknik kadromuzunda isteği doğrultusunda Hollanda olarak değiştirdik. Bu süreçte yapacağımız hazırlık maçları da programlanıyor\'\' diye sözlerini tamamladı.

