Erol Bedir: "Geçen seneden daha iyi olacağız"

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)

Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, \"İnşallah bu yıl geçtiğimiz yıldan daha iyi sonuçlar alan bir takım olacağız\" dedi.

Sarı-kırmızılı takımın yaptığı antrenmanı yakından takip eden Bedir, idman öncesi futbolcular ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile tokalaştı. İdmanı izledikten sonra basın mensuplarına açıklama yapan Bedir, \"Sezon bitince hem biz hem futbolcular biraz dinleniriz diye düşünmüştük ancak öyle olmadı. Bir aydır takımın hazırlanması, eksiklerin tamamlanması derken dinlenmeye fırsat bulamadık. Geçtiğimiz cuma günü top başı yaptık. Eksiklerimiz var. Yerli, yabancı, milli takım oyuncuları ve özel izinli olanlar var. Hocamız altyapıdan takviyelerle sıkı bir şekilde antrenmanları devam ettiriyor. Şu ana kadar 4 transfer yaptık. İyi bir takımımız, başarılı bir takımımız zaten vardı. Sezonun ikinci yarısındaki bazı rehavetlerden kaynaklı düşüşü göz ardı edersek iskelet kadromuzu bütün Türkiye beğeniyordu. Gidenlerin yerine hem sayısal anlamda hem de bölgelere alternatif olarak dört transfer yaptık, bir transferi de zaman içerisinde yapacağız. Bu arada ihtiyaç olursa, hocamız isterse veya gitmesini istemediğimiz halde giden olursa onların yerine en az onların kalitesinde oyuncular transfer edeceğiz. İnşallah bu yıl geçtiğimiz yıldan daha olumlu futbol oynayan, daha iyi sonuçlar alan bir takım izleriz hep birlikte\" dedi.

\"SAPUNARU İÇİN RESMİ TEKLİF YOK\"

Adı transfer söylentilerine karışan Romen savunma oyuncusu Cristian Sapunaru hakkında da konuşan Bedir, \"Bize gelen resmi bir şey yok\" dedi. Bedir açıklamasının devamında, \"Bazı futbolcularımıza menajerler aracılığı ile teklifler oldu. Bunların bazılarının aslının olduğunu gördük, Dejan Meleg örneğinde olduğu gibi. Bazılarının da aslının olmadığını öğrendik. Kulübümüze gelen değerlendirmeye alacağımız bir şey yok. Yukarıdan aşağıya doğru bakıldığında en az 10-12 futbolcumuzun transferlerle adı anılıyor. Buda bizim takımın Süper Lig açısından ne kadar iyi ve güçlü olduğunun göstergesidir diye bakıyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir\'in konuşması

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