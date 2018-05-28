Erol Bedir: "Asamoah ve Varela ile görüşüyoruz''

KAYSERİ, (DHA)

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı kırmızılı ekipte geçtiğimiz sezon sakatlıkları nedeniyle beklenen katkıyı veremeyen Asamoah Gyan ve Silvestre Varela ile görüşme yaptıklarını belirtti.

Kulüp başkanı Erol Bedir yaptığı açıklamada, sarı kırmızılı ekibin sezon açılışı, kamp yeri ve transferler konusunda rotasını belirlediğini, 29 Haziran\'da futbolcuların Kayseri\'de bir araya geleceklerini söyledi. Bedir, \"29 Haziran\'da toplanacak takımımız sırasıyla Kayseri, Erzurum ve Hollanda kamplarıyla 2018-19 sezonuna hazırlanacaktır. Transfer çalışmalarında ise öncelikle giden oyuncularımızın sayısal eksikliğini giderecek, takımımıza katkı yapacak oyuncuların ekibimize katılmasına çalışılmaktadır. Geçtiğimiz yılda takımımızda kiralık olarak forma giyen Amorim, Nicola ve Badji\'nin herhangi bir ilave masraf olmaksızın, sözleşmeleri tamamlanmıştır. Yine, kadromuzda bulunan ve Akhisarspor\'da kiralık olarak oynayan Geoffrey Bia da kendine takım bulmuş ve takımımıza bir külfet getirmeden karşılıklı anlaşmayla yollar ayrılmıştır. Ayrıca, futbol dünyasındaki kariyerleri belli olan ancak geçirdikleri şanssızlık ve sakatlıklarla takımımıza beklenen katkıyı veremeyen Asamoah Gyan ve Silvestre Varela ile de önümüzdeki sezon için görüşmeler devam etmektedir. Performans ağırlıklı revize sözleşmeleri konusunda mutabık kalınması durumunda ise futbol kaliteleri ve kişisel karakterleri konusunda şüphemiz olmayan bu oyuncularımızla da devam etme düşüncemiz mevcuttur. Sonuç olarak, kiralık olduklarından veya karşılıklı anlaşmayla ekstra yük getirmeksizin takımımızdan ayrılan oyuncuların yerine takviyeler düşünülürken, önümüzdeki günlerde başka takımlara transfer olan veya karşılıklı mutabakat ile yollarımızın ayrıldığı oyuncular olur ise onların yerini doldurmak içinde yeni planlarımız devreye sokulacaktır. Gelişmeler oldukça şeffaf yönetim anlayışımız doğrultusunda keyfiyet büyük taraftarımızla paylaşılacaktır\" dedi.