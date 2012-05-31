Erol Akyavaş’ın Vav'ına 425 bin TL

Müzayedeye Erol Akyavaş’ın son dönemlerde satış rekorları kıran İslami felsefe düşüncesini yansıttığı resimler serisinden 1984 tarihli “Vav” isimli çalışması damgasını vurdu. Sanatçının 300 bin - 400 bin TL tahmini fiyat aralığı ile müzayedeye çıkan eseri 425 bin TL’ye satıldı. Akyavaş’ın ardından ikinci en yüksek fiyatlı sanatçı Nedim Günsur oldu. Sanatçının 1985 tarihli “Rıhtım Sokak” adlı eseri 325 bin TL’ye satıldı. Müzayedenin kataloğunda yer alan ve günümüz sanatının dikkat çeken isimlerinden biri olan Taner Ceylan’ın “Nirvana” adlı eseri ise 250 bin TL’ye alıcı buldu. Katalogun bir diğer kapağında yer alan Neşe Erdok’un önemli çalışmalarından biri olan 2001 tarihli “Adahan Oteli” adlı eseri ise 200 bin TL’ye satıldı. Akyavaş’ın yaklaşık 8 adet “Vav” konulu tablosu var. Bunlardan biri de Antik A.Ş.’nin 2011’deki müzayedesinde işadamı Zafer Yıldırım tarafından 1 milyon 262 bin TL’ye satın alınmıştı. Yıldırım en son mart ayında Erol Akyavaş’ın “Enel Hak”ını 2 milyon 780 bin TL’ye satın alarak koleksiyonuna katmıştı. Akyavaş’ın “Vav” konulu tablolarından biri İstanbul Modern’de, bir diğeri ise Mehmet Ali Yalçındağ koleksiyonunda bulunuyor.