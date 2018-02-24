Erokspor - Van BBSK: 0 - 1

Gökhan HEBEPCİ / İSTANBUL,(DHA)

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Volkan Şeker xx, Erdem Altaş xx, Okan Gürdiş xx,

EROKSPOR: Murat Hocaoğlu(xx) - Rızvan Şahin(xx), Şeyhmus Abdulkadir Aksu(xx), Gökalp Seçal(xx), Tolga Tekin(xx), Cerem Talha Dinçer (xx) (Dk. 64 Adem Aydın(xx), Aykut Emre Yakut(xx), Muharrem Efe(?) (Dk. 34 Uğur Işıkal (xx), Günay Şakar(xx) Dk. 82 Barış Günal(?), Safa Çağlar(xx), Abdülkadir Akyıldız(xx)

VAN BBSK: Onur Bilgin(xxx) - Serdar Cansu(xxx), Emre Toptan(xx) (Dk. 88 Emrah Tacir(?), Fahrettin Bıyıklı(xx), Muhammet Serdar Yazıcı(xx), Burak Yılmaz (xx) Dk. 66 Ali Kuleli(xx), Haydar Deniz(xx), Fatih Nurullah Turan(xx), Tayfun Aydoğan(xxx), Ömer Çetinbaş(xx) Dk. 66 Baran Basut(xx), Mutlu İlengöz(xxx)

GOLLER: Dk. 90 Mutlu İlengöz (Van BBSK)

SARI KARTLAR: Şeyhmus Abdulkadir Aksu (Erokspor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'un 24\'üncü haftasında Erokspor, sahasında Van BBSK\'ya 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 90\'ıncı dakikada Mutlu İlengöz kaydetti. Bu sonucun ardından Van BBSK puanını 35\'e yükseltirken, Erokspor ise 32 puanda kaldı.