T24 LogoT24 Logo
Spor

Erokspor - Van BBSK: 0 - 1

Gökhan HEBEPCİ / İSTANBUL,(DHA) STAT: Atatürk Olimpiyat        HAKEMLER: Volkan Şeker xx, Erdem Altaş xx, Okan Gürdiş xx, EROKSPOR: Murat Hocaoğlu(xx) -  Rızvan Şahin(xx), Şeyhmus Abdulkadir Aksu(xx), Gökalp Seçal(xx), Tolga Tekin(xx), Cerem Talha Dinçer

24 Şubat 2018 19:23

Gökhan HEBEPCİ / İSTANBUL,(DHA)

STAT: Atatürk Olimpiyat       
HAKEMLER: Volkan Şeker xx, Erdem Altaş xx, Okan Gürdiş xx,
EROKSPOR: Murat Hocaoğlu(xx) -  Rızvan Şahin(xx), Şeyhmus Abdulkadir Aksu(xx), Gökalp Seçal(xx), Tolga Tekin(xx), Cerem Talha Dinçer (xx) (Dk. 64 Adem Aydın(xx), Aykut Emre Yakut(xx), Muharrem Efe(?) (Dk. 34 Uğur Işıkal (xx), Günay Şakar(xx) Dk. 82 Barış Günal(?), Safa Çağlar(xx), Abdülkadir Akyıldız(xx)
VAN BBSK: Onur Bilgin(xxx) -  Serdar Cansu(xxx), Emre Toptan(xx) (Dk. 88 Emrah Tacir(?), Fahrettin Bıyıklı(xx), Muhammet Serdar Yazıcı(xx), Burak Yılmaz (xx) Dk. 66  Ali Kuleli(xx), Haydar Deniz(xx), Fatih Nurullah Turan(xx), Tayfun Aydoğan(xxx), Ömer Çetinbaş(xx) Dk. 66 Baran Basut(xx), Mutlu İlengöz(xxx)
GOLLER: Dk. 90 Mutlu İlengöz (Van BBSK)
SARI KARTLAR: Şeyhmus Abdulkadir Aksu (Erokspor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'un 24\'üncü haftasında Erokspor, sahasında Van BBSK\'ya 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 90\'ıncı dakikada Mutlu İlengöz kaydetti. Bu sonucun ardından Van BBSK puanını 35\'e yükseltirken, Erokspor ise 32 puanda kaldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gökhan HEBEPCİAtatürk OlimpiyatVolkanErdem AltaşOkan GürdişMurat HocaoğluxxAbdulkadir Aksuxx Gökalp Seçalxx Tolga Tekinxx Cerem Talha DinçerDkAdem Aydınxx Aykut Emre Yakutxx Muharrem EfeUğur IşıkalGünayBarış Günal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24