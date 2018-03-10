Erokspor - Tire 1922: 1-2

Olgucan KALKAN - İSTANBUL, (DHA)
STAT: Atatürk Olimpiyat
HAKEMLER: Veli Ersin Bıçak (xx), Hakan Akkaynak (xx), Halil Tolgahan Demir (xx)
EROKSPOR: Murat Hocaoğlu (xx), Alişan Ural (xx), Gökalp Seçal (x) (Dk. 75 Abdülkadir Akyıldız x), Adem Aydın (xx), Cerem Talha Dinçer (x) (Dk. 56 Günay Şakar xx), Uğur Işıkal (xx), Alper Karaman (xx), Aykut Emre Yakut (xx) (Dk. 75 Mert Somay xx), Safa Çağlar (xx), Tolga Tekin (xx), Rızvan Şahin (xx)
TİRE 1922: Fatih Gülmez (xxx), Ufuk Arslan (x) (Dk. 46 Sergen Yakupçebioğlu xx), Erdinç Karakaş (xxx), Hasan Akdemir (xxx), Mümin Talip Pazarlı (xxx), Nihat Yılmaz (xxx), Ersin Aslantoğ (xxx), Kemal Samet Özen (xx) (Dk. 67 Furkan Tuşik xx), Sefa Durmuş (xxxx) (Dk. 78 Yunus Şimşek x), Güner Okay (xxx), Gökhan Erdöl (xxx)
GOLLER: Dk. 19 Uğur (Erokspor) - Dk. 45 ve Dk. 72 Sefa (Tire 1922)
SARI KARTLAR: Adem, Rızvan, Aykut, Mert, Safa (Erokspor) - Hasan, Nihat (Tire 1922)
TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup 26\'ncı hafta müsabakasında Erokspor kendi sahasında Tire 1922\'ye 2-1 yenildi.