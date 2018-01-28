Erokspor - Ergene Velimeşespor: 3 - 1

İSTANBUL,(DHA)
TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup 19\'uncu hafta karşılaşmasında Erokspor, Ergene Velimeşespor\'u 3-1 mağlup etti.
Atatürk Olimpiyat Stadı\'nda oynan mücadelede Nuri Karahançer düdük çalarken, Karahançer\'in yardımcılıklarını Suha Adıyaman, Volkan Efecioğlu yaptı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 41\'inci dakikada Şeyhmus Aksu, 70\'inci dakikada Adem Aydın ve 85\'inci dakikada Abdülkadir Akyıldız atarken, konuk ekibin tek golü 60\'ıncı dakikada penaltıdan ibrahim Fatih Dilek kaydetti.
Bu sonucun ardından Erokspor puanını 28\'e yükseltirken, Ergene Velimeşespor 24 puandı kaldı.