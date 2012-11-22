Eroini cevizin içine sakladılar

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, kabuklu 500 adet cevizin içinde 10'ar gramlık poşetler halinde toplam 5 kilo eroin ele geçirildi.

Bir istihbaratı değerlendiren polis ekipleri, kent merkezi girişinde durdukları bir yolcu otobüsünün bagajında arama yaptı.

Aramada, kimliği açıklanmayan bir yolcuya ait bavulun içindeki cevizlerden şüphelenen polis ekipleri, cevizleri kırdıklarında içerisinde eroin olduğu belirlendi.

Uyuşturucu tacirlerinin vatandaşları zehirleyemediğini söyleyen Yozgat Valisi Abdulkadir Yazıcı, “Bu dikkati ve özeni gösteren emniyet ekiplerimize teşekkür ediyorum'' dedi.

Bavulun sahibi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.