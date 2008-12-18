Eroine eniştesi alıştırmış

Henüz 22 yaşında ancak eronin pençesinde! Bu illete ise eniştesi tarafından alıştırılmış. Şimdi ise o tedavi görmek istiyor.



Samsun'da bir otobüs şirketiyle gönderilen ve içinde eroin bulunan kargoyu aldıktan sonra polis tarafından yakalanan 22 yaşındaki M.B., tutuksuz olarak yargılandığı mahkemede tedavi olmak istediğini söyledi. Genç kız, eroine eniştesi tarafından alıştırıldığını belirterek, “Hiç kimseye satmadım. Sadece kendim kullandım. Çok pişmanım ve tedavi olmak istiyorum” dedi. Mahkeme M.B.’ye uyuşturucu kullanmak suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Ancak daha sonra Denetimli Serbestlik Yasası çerçevesinde genç kıza verilen cezayı 1 yıl süreyle tam teşekküllü bir hastanede tedavi olması şartıyla erteledi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi tarafından bir ihbar üzerine geçen Nisan ayında yapılan operasyonda 22 yaşındaki M.B. şehirlerarası otogarında kendisine gönderilen kargoyu alıp giderken yakalandı. Paket içinde ise ilköğretim okulu 3’üncü sınıf ders kitabı bulundu. Kitabı inceleyen narkotik şube dedektifleri sayfalar oyularak içine yerleştirilmiş halde 6 ayrı paket halinde toplam 3 gram eroin ele geçirdi. Emniyette yapılan sorgulamasının ardından uyuşturucu madde kullanmak ve satmak suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Samsun 2’in Ağır Ceza Mahkemesi’ne bugün yapılan son duruşmaya katılan genç kız, eroin kullanmaya kendisini eniştesinin alıştırdığını öne sürdü. M.B., “Antalya’da oturan eniştem beni eroin kullanmaya alıştırdı. Ben buraya geldikten sonrada 4- 5 kez kendisine para gönderip eroin istedim. Otobüsle veya kargo şirketleriyle bana eroin gönderdi. Ben kendim kullanıyorum. Hiç kimseye satmadım. Tedavi olmak ve bundan kurtulmak istiyorum” dedi.

Mahkeme, ‘uyuşturucu satmak’ suçundan genç kızın beraatine karar verirken, kullanmak suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak, daha sonra bu hapis cezasını Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında 1 yıl süreyle tam teşekküllü bir hastanede tedavi olması karşılığında erteledi.