Eroin partisinin perdesi aralanıyor

Kız yetiştirme yurdunda kalan ve eroin partisinde yaşamını yitiren Reyhan' ın ölümüyle ilgili gelişmeler açıklandı.
Burdur 80'inci Yıl Sevim Zekai Piribaş Kız Yetiştirme Yurdu'nda kalan
Reyhan Basravi, Burdur Kız Meslek Lisesi Kuaförlük Bölümü 1'inci
sınıftan ayrılarak sokakları tercih etti. Defalarca yurttan kaçan genç
kız, polis tarafından yurda teslim edildi. 2008 yılında 15 olan yaşını
büyüttürmek isteyen Reyhan, kemik testi ve mahkeme kararıyla yaşını 3
yaş büyüterek yurttan ayrıldı. Yurttan ayrılmasıyla birlikte
kuaförlerde çalışmaya başlayan Reyhan, gece yaşamına olan merakı
nedeniyle kuaförden ayrılarak Burdur'da bir kafede çalışmaya başladı.
Milliyet'te yer alan habere göre; olay günü geç saatlerde kafeden çıkan
Reyhan Basravi'nin 8 arkadaşıyla birlikte Zafer Mahallesi Bülbül
Sokak'ta bulunan evde eroin partisine katıldığını belirten ve ölümünün
ardından gözaltına alınanlar arasında bulunan U.D., yaşadıklarını
poliste anlattı. Eve eroinin 26 yaşındaki Hasan Ali Y. tarafından
getirildiğini belirten U.D., şöyle konuştu: “9 arkadaş birlikte Zafer
Mahallesi'nde bulunan eve gittik. Hasan Ali Y. tarafından getirilen
eroinden kullandık. Reyhan çok miktarda alıyordu. Gece yarısı ben evden
ayrıldım. Bir süre sonra beni tekrar eve çağırdılar. Reyhan diğer odada
yatıyordu. Nefes almasını diğer odadan duyabiliyordum. Eroin krizine
girmiş ve kendisinde değildi. Yusuf H., Reyhan'ın yattığı odaya girdi.
Bir süre sonra pantolonunu toplayarak odadan çıktı. Reyhan adet
dönemindeydi. Cinsel ilişkiye girmişlerdi. Reyhan diğer odada kaldı ve
bir daha çıkmadı. Ben de Reyhan'ın yattığı odanın yanında bulunan odada
kaldım. Sabah R.G. eve geldi. Gece olan olaylar aklımıza geldi. Biz de
Reyhan'a baktık. Çıplak cesedi yerde yatıyordu. Cinsel organın olduğu
bölümde kanlar vardı. Cansızdı. Biz de şoka girdik. Hemen polise
ihbarda bulunduk.” Reyhan Basravi'nin ölümüyle sonuçlanan uyuşturucu
partisi nedeniyle gözaltına alınan 8 zanlıdan Yusuf H. ile Hasan Ali
Y., dün tutuklanarak Burdur Kapalı Cezaevine gönderilmişti.
Psikiyatri tedavisi gördü
16 yaşındaki Reyhan Basravi'nin Burdur Devlet Hastanesi'nin psikiyatri
bölümünde tedavi gördüğü ortaya çıktı. Kız Yetiştirme Yurdu'nda kaldığı
2007 yılında gözlerindeki şaşılık nedeniyle tedaviye başlayan
Basvari'nin daha sonra da psikolojik sorunları nedeniyle hastaneye
başvurduğu, psikiyatri bölümünde 8 gün kalarak tedavi gördüğü
belirtildi.
Arkadaş kurbanı oldu
Mardin'den ailesiyle göç ettikten sonra Burdur Yeni Sanayi Sitesi'nde
demircilik yapan Reyhan'ın babası Mehmet Basravi, “Kızımı yıllardır bu
arkadaş çevresinden kurtarmaya çalıştım. Devlet korumasında olsun diye
yetiştirme yurduna verdim. Bir süre bu arkadaşlarından ayrı kaldı.
Geçen yıl yurttan çıktıktan sonra arkadaşları yine buldu. Eroin
kullanıyordu. Savcılarımız yardımcı oldular ve Ankara'daki Alkol ve
Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi'ne (AMATEM) gönderdim. Bir
ay tedavi oldu ama yine arkadaşlarından kurtulamadı. Ben yandım, başka
aileler yanmasın” diye konuştu.