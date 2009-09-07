Eroin partisinin perdesi aralanıyor

Kız yetiştirme yurdunda kalan ve eroin partisinde yaşamını yitiren Reyhan' ın ölümüyle ilgili gelişmeler açıklandı.



Burdur 80'inci Yıl Sevim Zekai Piribaş Kız Yetiştirme Yurdu'nda kalan Reyhan Basravi, Burdur Kız Meslek Lisesi Kuaförlük Bölümü 1'inci sınıftan ayrılarak sokakları tercih etti. Defalarca yurttan kaçan genç kız, polis tarafından yurda teslim edildi. 2008 yılında 15 olan yaşını büyüttürmek isteyen Reyhan, kemik testi ve mahkeme kararıyla yaşını 3 yaş büyüterek yurttan ayrıldı. Yurttan ayrılmasıyla birlikte kuaförlerde çalışmaya başlayan Reyhan, gece yaşamına olan merakı nedeniyle kuaförden ayrılarak Burdur'da bir kafede çalışmaya başladı.



Milliyet'te yer alan habere göre; olay günü geç saatlerde kafeden çıkan Reyhan Basravi'nin 8 arkadaşıyla birlikte Zafer Mahallesi Bülbül Sokak'ta bulunan evde eroin partisine katıldığını belirten ve ölümünün ardından gözaltına alınanlar arasında bulunan U.D., yaşadıklarını poliste anlattı. Eve eroinin 26 yaşındaki Hasan Ali Y. tarafından getirildiğini belirten U.D., şöyle konuştu: “9 arkadaş birlikte Zafer Mahallesi'nde bulunan eve gittik. Hasan Ali Y. tarafından getirilen eroinden kullandık. Reyhan çok miktarda alıyordu. Gece yarısı ben evden ayrıldım. Bir süre sonra beni tekrar eve çağırdılar. Reyhan diğer odada yatıyordu. Nefes almasını diğer odadan duyabiliyordum. Eroin krizine girmiş ve kendisinde değildi. Yusuf H., Reyhan'ın yattığı odaya girdi. Bir süre sonra pantolonunu toplayarak odadan çıktı. Reyhan adet dönemindeydi. Cinsel ilişkiye girmişlerdi. Reyhan diğer odada kaldı ve bir daha çıkmadı. Ben de Reyhan'ın yattığı odanın yanında bulunan odada kaldım. Sabah R.G. eve geldi. Gece olan olaylar aklımıza geldi. Biz de Reyhan'a baktık. Çıplak cesedi yerde yatıyordu. Cinsel organın olduğu bölümde kanlar vardı. Cansızdı. Biz de şoka girdik. Hemen polise ihbarda bulunduk.” Reyhan Basravi'nin ölümüyle sonuçlanan uyuşturucu partisi nedeniyle gözaltına alınan 8 zanlıdan Yusuf H. ile Hasan Ali Y., dün tutuklanarak Burdur Kapalı Cezaevine gönderilmişti.



Psikiyatri tedavisi gördü



16 yaşındaki Reyhan Basravi'nin Burdur Devlet Hastanesi'nin psikiyatri bölümünde tedavi gördüğü ortaya çıktı. Kız Yetiştirme Yurdu'nda kaldığı 2007 yılında gözlerindeki şaşılık nedeniyle tedaviye başlayan Basvari'nin daha sonra da psikolojik sorunları nedeniyle hastaneye başvurduğu, psikiyatri bölümünde 8 gün kalarak tedavi gördüğü belirtildi.



Arkadaş kurbanı oldu



Mardin'den ailesiyle göç ettikten sonra Burdur Yeni Sanayi Sitesi'nde demircilik yapan Reyhan'ın babası Mehmet Basravi, “Kızımı yıllardır bu arkadaş çevresinden kurtarmaya çalıştım. Devlet korumasında olsun diye yetiştirme yurduna verdim. Bir süre bu arkadaşlarından ayrı kaldı. Geçen yıl yurttan çıktıktan sonra arkadaşları yine buldu. Eroin kullanıyordu. Savcılarımız yardımcı oldular ve Ankara'daki Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi'ne (AMATEM) gönderdim. Bir ay tedavi oldu ama yine arkadaşlarından kurtulamadı. Ben yandım, başka aileler yanmasın” diye konuştu.