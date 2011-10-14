Eroğlu'nun hesabında 2 milyon lira!





T24- KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun HSBC’de bulunan 5 ayrı hesabına Eylül ve Ekim ayları içerisinde 2 milyon 126 bin TL’nin yatırılması ülkeyi karıştırdı. Konuyu Cumhuriyet Meclisi kürsüsünde gündeme getiren ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sonay Adem, “Eroğlu ya bu paraların kaynağını açıklasın ya da derhal istifa etsin” dedi. Cumhurbaşkanı Eroğlu da yaptığı yazılı açıklama ile “Verilmeyecek hesabım yok” dedi. KKTC Başbakanı İrsen Küçük de “İddiaların araştırılması ve üzerine gidilmesi kaçınılmazdır” diye konuştu. İddialara göre paralar bankaya ait zırhlı araçla Eroğlu’nun evinden alınarak hesaba yatırıldı.





Tartışma Meclis oturumunda başladı





Milliyet'in haberine göre, “Eroğlu parayı nereden buldu?” tartışması dünkü meclis oturumunda başladı. CTP milletvekili Sonay Adem, elindeki HSBC Bankası’na ait belgeyi gösterip şunları söyledi: “Birinci hesapta 166 bin 849 dolar, ikincisinde 199 bin 621 Sterlin ve üçüncü hesapta 131 bin 134 TL var. Bu üçü Mağusa hesaplarında. Lefkoşa’daki hesaplarda ise 680 bin TL ile 238 bin 200 dolar var. Toplam karşılığı 2 milyon 126 bin 285 TL. Eski parayla 2 trilyon 126 milyar 285 TL” dedi.





Ya açıkla ya istifa et





Adem, Cumhurbaşkanı’na “Açık ve net bir şekilde bu paranın bu hesaplara nasıl girdiğini bu topluma izah et. Bunun kısa sürede Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından kamuoyuyla paylaşılması gerekir diye düşünüyorum. Bu sadece benim iddiam olmaktan çıkarılıp kamuoyuna mal edilmelidir. Eroğlu oturduğu koltuktan derhal istifa etmelidir” dedi.





Tarafsız olarak incelenecek





İddialar üzerine kürsüye çıkan Başbakan Küçük de, Sonay Adem’in dağıttığı belge ve iddiaların Başbakanlık Denetleme Kurulu’nda inceleneceğini belirtti. Küçük, “iddiaları tarafsız olarak araştırmanın görevleri olduğunu” vurguladı.





Taşınmazlarımı sattım





Meclis’teki tartışmalar üzerine Cumhurbaşkanı Eroğlu yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasına; “48 yıldır fiilen çalışıyorum. 20 yıl doktorluk yaptım, 36 yıldır milletvekili, Bakan, Başbakan son olarak da Cumhurbaşkanı olarak hizmet veriyorum” diye başlayan Eroğlu, şunları kaydetti: “Söz konusu hesaplarda görülenler benim emeklilik ikramiyemi, daha önce sattığımız taşınmazlardan elde edilen miktarları, son olarak da 2011 yılı içinde iki taşınmazın satılmasından sağlanan kaynağı göstermektedir.”