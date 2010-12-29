Eroğlu'ndan ''HES'' itirafı

T24 - Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, hidroelektrik santrallerlle (HES) ilgili olarak "Santralleri halka anlatamadık, bu bizim eksikliğimiz." açıklamasını yaptı.

HES'lerle ilgili bazı bölgelerde büyük bir reaksiyon bulunduğunu söyleyerek, ''Bunu anlamakta zorlanıyorum. HES'ler suyu yutmuyor, kirletmiyor. Kabahatin çoğu bizde. Biz de vatandaşa bunu anlatamadık. Ama pastadan pay alan firmalar bunu menfi yönde çok güzel şekilde anlattı. Bu da bizim maalesef eksikliğimiz, bunu itiraf ediyoruz'' dedi.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 119 taşkın koruma tesisinin toplu açılış töreni, DSİ Genel Müdürlüğünün konferans salonunda yapıldı.

Su yatırımlarında cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 2003-2010 yılları arasında 900'den fazla tesisi tamamladıklarını, 801'inin de açılışını yaptıklarını ifade eden Eroğlu, Meksika'nın Cancun kentinde düzenlenen taraflar toplantısında Türkiye'nin özel şartlarının tanındığını hatırlattı.

Eroğlu, 2003 yılında 15 düzenli depolama tesisi ile 23 milyon nüfusa hizmet verilirken, bugün 59 adet katı atık düzenli depolama tesisi ile 41 milyonluk nüfusa hizmet sunulduğunu anlatarak, 2003 yılında atık suların yüzde 36'sının, bugün ise yüzde 73'ünün arıtıldığını dile getirdi.

Eroğlu, Türkiye'nin en çevreci hükümetinin AK Parti hükümeti olduğunu vurgulayarak, artık havanın ve suyun temiz olduğunu söyledi. Denizlerde 200 noktada su kalitesinin kontrol edildiğini ve 198 limanda atık kabul tesisi bulunduğunu belirten Eroğlu, kent ormanlarının sayısının 88'e, milli park sayısının 41'e, tabiat parkı sayısının 42'ye, mesire yeri sayısının da 1026'ya çıkarıldığını hatırlattı.

HES'ler Türkiye için zaruret

Eroğlu, yapılan hesaplara göre 2020 yılında Türkiye'de 450-500 milyar kilovat saatlik enerji talebi olacağını, şu anda 200 milyar kilovat saatlik enerji talebi bulunduğunu söyledi. Türkiye'nin doğalgazı ve petrolü olmadığına işaret eden Eroğlu, ''O zaman biz elektrik enerjisini nereden temin edeceğiz? Türkiye, enerjide yüzde 73 oranında dışa bağımlı. Cari açıklarımızın tamamı bu yüzden oluyor. Keşke zamanında kendi kaynaklarımızı kullansaydık bu cari açık olmayacaktı onlar da yatırıma kayacaktı'' dedi.

HES'ler için bin 600 başvuru yapıldığını ve bunların kurulu gücünün 24.000 megavat olduğunu söyleyen Eroğlu, böylece 45 milyar dolarlık yükün merkezi bütçenin üzerinden alındığını dile getirerek, şunları kaydetti:

''HES'lerle ilgili maalesef bilhassa bazı bölgelerde büyük bir reaksiyon var. Bunu anlamakta zorlanıyorum. HES'ler suyu yutmuyor. Suyu kirletmiyor, hatta küresel iklim değişikliği ile Doğu Karadeniz'de olduğu gibi bazı bölgelerde yağış miktarının 2040-2050 yılında yüzde 10-15 oranında artacağını, hatta anlık yağışların şiddetli yağışların olacağını tahmin ediyoruz. HES'ler aynı zamanda suyu kontrol edecek, taşkın koruma vazifesi icra edecek. Böyle bir faydası var ama kabahatin çoğu bizde. Biz de vatandaşa bunu anlatamadık. Ama pastadan pay alan firmalar bunu menfi yönde çok güzel şekilde anlattı. Bu da bizim maalesef eksikliğimiz, bunu itiraf ediyoruz. Türkiye için barajlar zarurettir. Keyif için yapmıyoruz. Bir mecburiyet olduğu için yapıyoruz. Barajlar, HES'ler Türkiye için vazgeçilmezdir ve temizdir. Yenilenebilir enerji kaynağıdır. Kendi enerji kaynağımızdır. Ekonomik katkısı vardır, çevreye faydası vardır. Çevreyi tahrip ettiği şeklinde, mansaba su bırakılmayacağı şeklinde bazı iddialar var. Böyle bir şey yok. Biz akan debinin DSİ Bölge Müdürlüğünde doğrudan görülebilmesi için bir takım çalışmalar da yapıyoruz. Trabzon'da buna başladık.''





