-EROĞLU, BM KIBRIS ÖZEL TEMSİLCİSİ İLE GÖRÜŞTÜ LEFKOŞA (A.A) - 05.01.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim ile görüştü. Ankara'da 19 Aralıkta geçirdiği kalp ameliyatı sonrası istirahate devam eden Eroğlu, bugün temaslarına başladı ve Buttenheim'i kabul etti. Heyetlerin de katıldığı Eroğlu ile Buttenheim arasındaki görüşmenin ardından bir açıklama yapılmadı. -LİDERLERİN TEMSİLCİLERİ GÖRÜŞTÜ- Bu arada, Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulmak amacıyla sürdürülen müzakereler çerçevesinde, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun Özel Temsilcisi Kudret Özersay ve Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın Özel Temsilcisi Yorgos Yakovu bugün bir araya geldi. Lefkoşa ara bölgede, yaklaşık 2 saat süren görüşmede, ''ekonomi'' ve ''AB konuları'' ele alındı. Ayrıca, toplantıda Rum tarafı, Türk tarafının önerilerine yanıt getirdi. Eroğlu ve Rum lider Hristofyas ise 12 Ocakta bir araya gelecek. Liderler 26 Ocakta da Cenevre'de BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'la üçlü görüşme yapacak.