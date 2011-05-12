-EROĞLU VE HRİSTOFYAS YENİDEN GÖRÜŞÜYOR LEFKOŞA (A.A) - 12.05.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulmayı amaçlayan müzakereler çerçevesinde yeniden bir araya geldi. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim'in Lefkoşa ara bölgedeki ikametgahında yapılan görüşmede, olası anlaşmada iç güvenlikle ilgili polis konuları ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Haziran sonu veya Temmuz başlarında liderlerle yapacağı üçlü görüşme ele alınacak. Kıbrıs Türk tarafının görüşmede, yeni sınır kapılarının açılmasıyla ilgili Aplıç Sınır Kapısı'nın açılmasını da gündeme getirmesi bekleniyor. Görüşmeye, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer ile Buttenheim de katılıyor. Liderlerin, Kıbrıs Rum kesiminde 22 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler nedeniyle gelecek hafta görüşmesi beklenmiyor.