-Eroğlu: Uludağ gelecek vadediyor BURSA (A.A - 04.10.2011 - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ''Uludağ gibi yerlerde kamunun otel işletmeciliği yapması kadar yanlış bir şey yoktur'' dedi. Eroğlu, ''Uludağ Uzun Vadeli Gelişim Planı'' kapsamında DSİ ile Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne ait iki binanın yıkılması için düzenlenen programda, Uludağ'ın geleceği için çok önemli bir faaliyeti icra edeceklerini söyledi. Bursa ile geçmişe dayalı bir gönül bağının bulunduğunu ifade eden Eroğlu, İstanbul Teknik Üniversitesinde mühendislik eğitim görürken ilk stajını yaptığı Bursa'nın kendisi için yıllardır çok önemli olduğunu anlattı. Eroğlu, Bursa ile bugüne kadar iyi ilişkiler içinde olduklarını belirterek, ''Yatırımlar açısından ilk 5. sıraya giren Bursa'ya, bakanlık olarak bir milyar 300 milyon liralık yatırım yapmışız'' diye konuştu. 2007-2008 yıllarında Bursa'da büyük susuzluk olacağı sırada bizzat bölgeye gelerek hızla Nilüfer Barajı'nı inşa ettiklerini anlatan Eroğlu, şöyle devam etti: ''Nilüfer Barajı'nı inşa ederek, 2050 yılına kadar su sorununu kökünden çözdük. Bursa'ya bugüne kadar 4 dev baraj kazandırdık. Boğazköy Barajı'nın açılışını yaptık. Babasultan Barajı'nı gördüm, tamamlanmış. Çınarcık Barajı'nı da bitirdik. 16 gölet ve sulaması, ağaçlandırmalarla Bursa'ya ne gerekiyorsa yapacağız. Bursa, her şeyin en güzeline layıktır. Bursa'nın her zaman hizmetindeyiz, hizmetkarıyız. Staj döneminde geldiğim Uludağ konusunda, Çevre ve Orman Bakanı iken Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı ve iş adamlarıyla birlikte görüşmeler yaptık. Burayı bütün dünyaya nasıl açabiliriz, 4 mevsim turizme kazandırma adına neler yapılabilir konularını ele aldık.'' -Uludağ konusunda yapılan çalışmalar- Eroğlu, mevcut eski oteller ve konaklama tesislerinin bulunduğu Uludağ 1. Bölge'de bir planın bulunmadığını vurgulayarak, şunları söyledi: ''Birtakım ruhsat dışı imarlar yapılmış. Otopark eksikliği var. 2. bölge turizm alanı ilan edilmiş ama buranın da planı yok. İstedik ki dört dörtlük plan olsun. Büyükşehir belediyemiz, sivil toplum kuruluşları, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katıldığı toplantıyla imar planı vizyon projesi hazırlandı. Bu planlar da oy birliğiyle tasdik edildi. Planlar, tasdik edilmeden bir şey yapmak mümkün değil. Şahsi kanaatim şudur; Uludağ gibi yerlerde kamunun otel işletmeciliği yapması kadar yanlış bir şey yoktur. Başbakanımızın da bu konuda genelgesi de var. Bu tür işletmelerin özel sektöre devredilmesi gerekiyor. Özel sektör vizyonuyla işletilmelidir. Biz de DSİ ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün iki binasını yıkarak bunun öncülüğünü yapmak istiyoruz. Yeni alanlar oluşacak. İş adamlarımıza bunu açmak istiyoruz. Uludağ, gelecek vadediyor. Davos ne ki, burayı muhteşem hale getireceğiz.'' Kamuoyunda bazı basın mensupları tarafından Uludağ sanki Ankara'ya götürülmek isteniyormuş gibi hava yaratıldığını belirten Eroğlu, buraya destek vermeye çalıştıklarını, Uludağ'ın Bursa'nın ve Bursalıların olduğunu kaydetti. -''Kesenin ağzını açtık''- Bakan Eroğlu, Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi ile iş birliği içinde olduklarını anlatarak, şöyle devam etti: ''İş adamlarıyla da görüşüyoruz. Görüşlerini alıyoruz. Hep birlikte Uludağ'ı geleceğe taşıyacağız. Bu konuda hamallık yapmaya talibiz. Hazırlık yapalım, destek verelim dedik. Çalışmalar yoğun şekilde devam edecek. İnşallah çok kısa zamanda 2. bölgenin de imar planları tamamlanacak. Orada ağaçlandırma sorunu var. Ağaçsız alanda kayak yapmak da son derece riskli. O alanın da ağaçlandırmasına başlayacağız. Altyapı için kesenin ağzını açtık. Çok muhteşem altyapı yapacağız. Altyapı projelerine bizzat kendim bakacağım. Dört dörtlük olmasını istiyoruz. Çöp kutusundan alt yapıya, içme suyu temininden atık suyu arıtma tesisleri, otoparklarından kaldırımlarına kadar en güzel şekilde yapılması gerekiyor. Bunu el birliğiyle yapacağız, bizim için zor değil.'' Bakanlığında yeni yapılanma olduğunu anımsatan Eroğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğünün çok daha güçlü kuruluş haline getirildiğini bildirdi. Şu anda orman köyleriyle ilgili çalışmalar, ağaçlandırma ve erozyon gibi bütün faaliyetlerin Orman Genel Müdürlüğü ile bağlı bölge ve işletme müdürlüklerince yapılacağını dile getiren Eroğlu, ''Ankara ile ilişkisi olmayacak. Ormanla ilgili çalışmalar küçük bir genel müdürlük gibi yerinden yürütülecek'' diye konuştu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde 15 bölge müdürlüğü kurulduğunu da belirten Eroğlu, bunlardan birisinin Bursa'da olduğunu, ayrıca Uludağ'a bir şube müdürlüğü açılacağını söyledi. -ULUDAĞ DÜNYAYA AÇILACAK- Eroğlu, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi ile birlikte el birliğiyle Uludağ'ı dünyaya açmak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Kamu kurumlarının binalarının yıkılmasıyla ortaya yeni alanlar çıkacak. Özel sektöre açıyoruz. Özel sektöre çağrıda bulunuyorum, buradaki yeni binalar için tekliflerimizi verin. Yakında bu konuda çalışma yapılacak. Sizlerle birlikte özel ve kamuyla birlikte Uludağ'ı layık olduğu yere taşımalıyız. Uludağ'ı sadece kış sporlarının merkezi değil 4 mevsim işleyen merkez haline getirmemiz şart. Kongre, yayla ve spor turizmine açmamız gerekiyor. Bu konuda kapımız açık. Her zaman iş birliğine açığız. İki binayı yıkıyoruz. Umarım diğer kamu kurumları da bizi örnek alarak kendi binalarını boşaltır ve yıkarız, buraları özel sektörün, projelerine ve Uludağ'ın vizyonuna uygun oteller yapmaları için kullanımına açarız.'' -Vali Harput- Bursa Valisi Şahabettin Harput ise Uludağ'ın önünü tıkayan en önemli sorunlardan biri olan otopark ve spor kompleksi sorunun çözülmeye başlandığını söyledi. Kullanımla ilgili fonksiyon ihtiva etmeyen yapılar, fonksiyonsuz ya da imara aykırı yapılara bugüne kadar el atılamadığını ifade eden Harput, şöyle konuştu: ''Bugün itibarıyla yıkım işlemi başlatılacaktır. Törenin, Uludağ'ın geleceği açısından çok önemli bir dönemin başladığına işaret ediyorum. Özellikle spor kompleksinin tamamlanamaması bizim için önemliydi. 2. bölgenin ağaçlandırılmasına sahip çıkıldı. Bu da bizim için çok önemli. Yıllardır Davos lafını çok kullanırız. Bizim Uludağımız daha güzel. Gelecek yıl, 2-4 Mart ya da 9-11 Mart'ta 1. Uludağ Ekonomi Zirvesi ile banka, holding, turizm genel müdürlerinin, yabancı katılımcıların iştirakiyle Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yönetiminde Bursa'da projeyi başlatacağız.'' -Bakan Eroğlu'na gazetecilerden soru- Eroğlu, konuşmaların ardından gazetecilerin soruları yanıtladı. Büyükşehir Belediyesi ile Bakanlık arasında projeler konusunda sorunlar yaşandığının söylenmesi üzerine Eroğlu, ''Herhangi bir sıkıntı yok, projeler sürüyor, desteğimizi veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi yapması gerekeni yapar, birlikte yapacağımız işler var diyalog içindeyiz'' dedi. Bir gazetecinin ''Daha önce bu konularla ilgili sert açıklamalarınız oldu'' demesi üzerine Eroğlu, şunları kaydetti: ''Şimdi arkadaşlar, sert açıklama yok. Ben sert açıklama yapmam. Burası milli park Anayasa gereği, burası sadece otel alanı değil. Koskoca bir milli park olabilmesi için Anayasa'ya göre merkezden yönetilmesi gerekir. Aksi takdirde burası bir park haline dönüşür. Burayı dünyaya açmak istiyoruz. Maksat iyi bir tanıtım yapmak. El birliğiyle buranın tanıtımını yapmak istiyoruz.'' ''Bakanlık olarak ne kadar bütçe ayırdınız?'' şeklindeki soruyu Eroğlu, ''Biz kesenin ağzını açtık, buranın muhteşem bir altyapısı olacak. Gerekirse kendim bizzat bunlarla ilgileneceğim. Buranın ağaçlandırılması ve altyapısında orijinal bir şey düşünüyoruz. Şimdilik söylemeyeceğim. Arkadaşlara talimat verdik'' diye konuştu. Daha sonra Eroğlu'nun talimatıyla DSİ ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne ait binaların yıkımına başlandı. Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yaşar Dostbil, iş adamı Ali Ağaoğlu, Bursaspor Kulübü Başkanı ve turizmci İbrahim Yazıcı da katıldı.