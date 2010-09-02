-EROĞLU: ''TARKAN'I SEVERİM'' AYDIN (A.A) - 02.09.2010 - Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, ''Tarkan'a herhangi bir şekilde hakaret etmedik, herhangi bir şey söylemedik. Kendisini sevdiğimi dahi söyledim''dedi. Eroğlu, AK Parti Aydın İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında 12 Eylülde oylanacak anayasa değişiklik paketinin ''73 milyon vatandaşın özlemle beklediği değişiklik paketi'' olduğunu savundu. 12 Eylülde siyasi partilere oy verilmeyeceğini, bunun bir seçim olmadığının altını çizen Eroğlu, şöyle dedi: ''Bunu seçim havasına sokmak, son derece yanlıştır. Muhalefet, maalesef anayasa değişiklik paketinin içeriğine girmek yerine, bir takım siyasi polemiklerle işi başka yöne çekmek istiyor. Yüce milletimizden, bu paketin içine girerek, okuyarak, irdeleyerek karar vermesini bekliyoruz. Bu maddeler bütün milletimizin yararına olan maddelerdir.'' HSYK'nın mevcut haliyle kurumsal bir yapıya sahip olmadığını, sekretaryasının, bütçesinin bulunmadığını ifade eden Eroğlu, şöyle konuştu: ''HSYK'yı daha güçlü, daha bağımsız, daha demokratik hale getiriyoruz. Zaten Anayasa Mahkemesinin raportörünün hazırladığı rapora bakarsanız, HSYK'nın yapısının daha da güçlendirildiği ve kurumsal bir yapı haline getirildiği açıkça ortaya konulmuştur. HSYK, bağımsız, tarafsız ve daha demokratik bir kurul haline geliyor. Türkiye'deki yaklaşık 13 bin civarındaki hakim ve savcı, kendi aralarından oraya üye seçebilecekler. Bu daha demokratik değil mi? Peki, Başbakan veya Adalet Bakanı üye seçebiliyor mu? Seçemiyor. Sadece şuna itiraz ediyorlar, 'Orada Adalet Bakanı ve Müsteşar niye var'. Zaten mevcut sistemde de Adalet Bakanı ve Müsteşar yok mu? Var. Orada bir değişiklik yok. Avrupa'da da çoğunda, Adalet Bakanı ve Müsteşar var.'' -''TARKAN'A HAKARET ETMEDİM''- İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan Yortanlı Barajı'nın su toplama havzasındaki bölgeyle ilgili şarkıcı Tarkan'a hakaret edildiği iddiaların sorulması üzerine Bakan Eroğlu, şunları kaydetti: ''Tarkan'a herhangi bir şekilde hakaret etmedik, herhangi bir şey söylemedik. Hatta, kendisini sevdiğimi dahi söyledim. Ama bizden kaplıca hakkında yeteri kadar bilgi almadan, beyanat vermesinin yanlış olduğunu ifade ettim. Bizden bilgi isterse, her türlü bilgiyi vermeye hazırız. Ondan sonra görüşünü açıklar. Ama tek taraflı olarak görüşünü açıklamasının yanlış olduğunu ifade ettik. Yaptığımız şey bundan ibarettir.''