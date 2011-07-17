Eroğlu: Tarkan destek versin HES’leri anlatalım

T24 - Karadeniz’de HES’leri halka iyi anlatamadıklarını açıklayan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “HES’ler için yeni kampanya başlatacağız. Tarkan’a geçmişte bazı şeyler söyledik ama onu destek vermeye çağırıyoruz” dedi.



Özellikle Karadeniz Bölgesinde yapılması planlanan Hidro Elektrik Santrallarla (HES) ilgili kendilerinin de hatası olduğunu açıklayan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “HES’leri halka iyi anlatamadık. Bunun için yeni ‘HES’leri anlatma kampanyası’ başlatacağız” dedi.

Bizim de hatamız var



HES’lerin doğayı katletmediğini ve enerji açığının kapatılmasında önemli rolü olduğunu savunan Eroğlu, şunları söyledi: “HES’ler ile ilgili bizim de hatamız oldu. HES’lerin faydasını anlatamadık. Eğer HES’ler olmasaydı, enerji fiyatları daha yüksek olurdu. HES’ler doğal güzellikleri yok etmiyor. Açtığınız küçük bir tünel ve bir santral. HES’i kurduktan sonra çevre düzenlemeleri yapılıyor. ‘Dereler kuruyor’ iddiaları da doğru değil. O dönem her kafadan bir ses çıktı. Bizim de yanlışımız oldu.”

Tarkan’dan da destek isteriz



Yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi veren Eroğlu, şöyle konuştu: “Biz şimdi bunların doğrusunu göstermek için ‘HES’leri Anlatma Kampanyası’ düzenliyoruz. Sanatçılardan destek almak istiyoruz. Sanatçı Tarkan’a geçmişte bazı şeyler söyledik, ama onu da destek vermeye çağırıyoruz.”

Solaklı Vadisi şarkısı



Trabzon Solaklı Vadisi’nde bir çalışma yaptıklarını belirten Eroğlu, “HES’ler kurulduktan sonra ve önceki hallerinin görüntüleyeceğiz. Doğal güzellikler ve çevre açısından daha iyi olduğunu göstereceğiz. Eski hali neydi, çalışma bitince hali ne göstereceğiz. Burada yürüyüş, oturma alanları yapacağız. Vatandaşa farkı göstereceğiz. Hatta, Tarkan’dan Solaklı Vadisi için bir şarkı yapmasını ve kampanyamıza katılmasını da isteriz.” dedi.

35 HES planına karşı çıkıyorlar



HES karşıtları gruplar ise İkizdere’den sonra Solaklı Vadisi’nin de HES projesi kapsamına alınması ve 35 HES planlamasına tepki gösteriyorlar.



HES karşıtlarına göre, yapılan santrallerin enerji üretimine katkısının yüzde 5’i geçmiyor.



Enerji kayıp ve kaçak oranının yüzde 18 olduğunu belirten çevreciler, önceliğin bunu önlemeye verilmesini istiyorlar.



Yüzlerce ağaç kesilerek yapılacak HES’lerin akarsuları tünele hapsedeceği ve dere yataklarının kuruyacağını dile getiren çevreci gruplar, Solaklı Vadisi’nde kurulmak istenen HES santrallerinin vereceği zararları köy köy gezerek anlatıyorlar.

Eroğlu, Tarkan’a ‘Kendi işine baksın’ demişti



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun umut bağladığı sanatçılardan biri de HES’lere karşı çıktığı için “Kendi işine baksın” dediği Tarkan olacak. Daha önce Tarkan’ın kendilerinden bilgi almadan yanlış yormlarda bulunduğunu dile getiren Eroğlu, şunları söylemişti: “Sanatçılarımızın toplumsal olaylara duyarsız kalmamaları çok yerinde bir husustur. Fakat, vatandaşlarımızı ilgilendiren konularda sanatçılarımız konuyla ilgili sağlıklı bilgi edindikten sonra tepkilerini ortaya koyarlarsa doğru olur. Sayın Tarkan Tevetoğlu’nun bakanlığımızdan yürütülen çalışmalar ile ilgili herhangi bilgi talebi olmamıştır.”

