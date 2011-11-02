Eroğlu: N.Ç tecavüzden sona dörtten fazla ameliyat oldu

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Adalet Bakanı: Böyle bir kararın çıkması söz konus olamaz



Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Kahraman Eroğlu Van'daki deprem bölgesinden yeni döndü. İstanbul'da Yargıtay'ın çok tartışılan kararını ise yeni öğrendi. Eroğlu, çoğu babası ve dedesi yaşındaki 26 kişinin tecavüzüne uğrayan N.Ç’nin “kendi rızasıyla ilişkiye girdiği” yönündeki mahkeme kararının Yargıtay tarafından da onanmasına büyük tepki gösterdi ve korkunç gerçeği açıkladı. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Eroğlu, olayın yaşandığı tarihte çocuğu korumaya aldıklarını ve uğradığı tecavüzler nedeniyle N.Ç’nin dörtten fazla ameliyat olduğunu ilk kez söyledi.Tüm Türkiye’nin kanını donduran tecavüz olayının ardından açılan davada mahkeme N.Ç’nin erkeklerle kendi rızasıyla birlikte olduğuna karar vermiş, Yargıtay da bu kararı onamıştı. Mahkemelerin bu kararları kamuoyunda büyük tepki yaratırken olayın yaşanmasının ardından N.Ç’yi koruma altına alan dönemin İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürü Kahraman Eroğlu hurriyet.com.tr’ye konuştu.Kahraman Eroğlu şunları söyledi: “Ben o dönemde İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürüyken uğramış olduğu vahşet neticesinde o dönemki Bakan Hasan Gemici ve sonrasında Güldal Akşit tarafından çocuğa sahip çıkmamız istendi. İstanbul’da kaldığı sürece çocuğu sahip çıktık.”Konuşurken adeta sesi titreyen Eroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Uğradığı tecavüzler neticesinde bize ilk geldiği zaman oturmakta güçlük çekiyordu. Dörtten fazla ameliyat oldu. Geceleri uyuyamıyordu. Büyük bir travma yaşıyordu. Tabi bu yaşadığı travmayı kolay kolay atlatamaz. Hem psikolojik hem de fiziksel olarak yardım aldı, tedavi gördü.Tekrar okula kayıt yaptırdık. Adını değiştirerek okula gidip geldi. İyi bir eğitim aldı. Ortaokulu başarıyla bitirdi. Çok güzel şiir yazıyordu. Öyküler yazıyordu. Eminim ileride bunları kitaplaştıracak.Daha sonra yaşı dolunca yurttan ayrıldı. İşe girdi, kendisine ev tuttu, iyi bir hayata başladı.Kendisiyle görüşmeye devam ediyoruz. Arada bir beni arar. Bana ‘baba’ diye hitap eder. En son iki ay önce bana uğramıştı.Yargıtay’ın kararına.çok üzüldüm 13 yaşındaki bir çocuğa ‘kendi rızası ile birlikte oldun’ demek anlaşılacak bir karar değil.Daha korunması gereken bir yaşta böyle insanlık dışı bir olaya maruz kalmasını, kendi rızası ile nitelemek skandaldır.Adalet Bakanlığı ve Aile Bakanlığı’nın bu duruma tepki göstermesi sahip çıkması iyi bir gelişme. 13 yaşındaki N.Ç’ye yapılan haksızlığa bakan Fatma Şahin’in tepki göstermesine sevindim.Benzer durumların önlenebilmesi için çocukları koruma yasalarının tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Aile çocuğu koruyacak durumda değilse ailenin güçlendirilmesi gerekiyor. Korumuyorsa aile hakkında dava açılıp çocuğun alınması sağlanabilir.Bu karardan sonra N.Ç eminin çok üzülmüştür yine bir utanç yaşamıştır.”Adalet Bakanı Sadullah Ergin de, yeni Türk ceza yasasının 2005 yılında yürürlüğe girdiğini, Yargıtay'ın 13 yaşındaki N.Ç hakkında aldığı kararın ise 2002 yılında işlenen bir fiil olduğunu belirterek, 2005 yılında sonra yürürlüğe giren Türk Ceza Yasası'nda böyle bir kararın çıkmasının söz konusu olmayacağını söyledi.Bakan Ergin, resmi temaslar için bulunduğu Bakü'de Yargıtay'ın 13 yaşındaki N.Ç ile ilgili kararı hakkında değerlendirmelerde bulundu.Yargıtay'ın 13 yaşındaki N.Ç ile ilgili dava hakkında aldığı karar konusunda bir soru üzerine Ergin, konunun çok speküle edilen bir durum olduğunu, sürecin devam ettiğini ifade ederek, “Yargıtay o kararı verdi ama hala bir takım süreçler söz konusu” dedi.Olayın önceki ceza kanunu döneminde işlenen bir fiil olduğunun altını çizen Ergin, “ 2005 yılında ceza yasamız değişmiştir malumunuz. Eski ceza yasasını hükümleri ile yapıldı bu yargılama, yeni yasalarımız bu fiilleri daha şiddetli cezalandırıyor.” diye konuştu.Sürecin devam ettiği için somut olarak olaya girmek istemediğini ifade eden Ergin, olayın içindeki teknik boyutları bilmeden yapılan yorumların, yargı mercilerini rencide ettiğini ve yıprattığını sözlerine ekledi.2005'den önce olan Türk ceza yasalarında, şimdi kabul edilemeyecek hükümlerin olduğunu kaydeden Ergin, bu durumların geçmişte kaldığını, 2005 yılında yeni mantalite ile hazırlanmış olan Türk ceza yasasının yürürlükte olduğunu belirterek şunları kaydetti:“Bu çıkan mahkumiyet de eski ceza kanunu hükümlerine bakılarak verilmiş bir mahkumiyettir. Dolayısıyla bundan sonra böyle bir kararın çıkması söz konusu olmayacaktır ama bu fiil 2002 yılında işlenen bir fiil ve 2003-2004 yılında yapılan yargılamaların devamı şu anda süre geliyor. O açıdan bu mahkumiyete bakarak mevzuatımızı yargılamak doğru olmaz, çünkü bu kanunlar değişti Türkiye'de 2005'ten itibaren.”