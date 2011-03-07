-EROĞLU: KKTC HALKI YAPILANLARI UNUTMAZ MERSİN (A.A) - 07.03.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, yıllardır hayalini kurdukları bir projenin gerçeğe dönüştüğünü belirterek, ''KKTC halkı kadirşinastır, yapılanları unutmaz. KKTC halkı anavatanına bağlıdır, onu seviyor, kardeş biliyor, kimse boşuna uğraşmasın'' dedi. Eroğlu, KKTC'ye yılda 75 milyon metreküp içme ve sulama suyu temin edecek ''asrın projesi''nin ilk halkası olan Mersin'in Anamur ilçesinde yapılacak Alaköprü Barajı'nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, bu günün tarihçiler tarafından önemli bir gün olarak kayıtlara geçirileceğini bildirdi. Eroğlu, siyasi yaşamı boyunca anavatandan KKTC'ye su getirilmesi hayalini kurduğunu, bugün ise bunun gerçekleştiğini görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, ''Bugün ayrıca benim doğum günüm. Doğum günüme böylesi bir olayın denk gelmesi, yıllardır hayalini kurduğum projenin hayata geçirilmesi, bana ayrı bir heyecan veriyor'' dedi. Bu projenin daha önce de pek çok kez gündeme getirildiğini, herkesin bir şeyler yapmaya çalıştığını ancak Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda son derece kararlı davrandığını ifade eden Eroğlu, ''İşte bu yüzden bugün burada bulunmamızın mimarı Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dır'' şeklinde konuştu. Eroğlu, anavatan Türkiye ile aralarında bir köprü daha kurulduğunu belirterek, ''4 yıl sonra Türkiye'den yavru vatana su akacak, suya hasret topraklarımız yeniden ümitlenecek. KKTC halkı kadirşinastır, yapılanları unutmaz; KKTC halkı, anavatanına bağlıdır, onu seviyor, kardeş biliyor, kimse boşuna uğraşmasın. Sayın Başbakanın söylediği gibi et ve tırnak gibiyiz'' diye konuştu. Eroğlu, Barış Suyu Projesi'nin önemine de dikkati çekerek, şöyle devam etti: ''Bana göre Barış Suyu Projesi, Kıbrıs konusu açısından büyük önem taşıyor. Bu proje benim masadaki elimi ciddi anlamda güçlendirecektir. Bir anlaşma olması halinde anavatan Türkiye'den gelecek bu suyun, Güney Kıbrıs'a verilmesi de mümkün olacaktır. Peki bugün için durum ne derseniz? Bizler samimi olarak masada çaba gösteriyoruz, ortaya koyduğumuz pratik çalışma programı var. En kısa sürede sonuca gitmek istiyoruz. Adadaki gerçekler hazmedilirse bunun zor olmadığı kanaatindeyiz. Nedir bu gerçekler? Kıbrıs'ta iki halk, iki dil, iki din, iki bölge var. Yeni bir devlet kurulurken siyasi eşitlik temel olmalıdır. Anavatan Türkiye'nin desteğinin devamı bizim için vazgeçilmezdir. Biz hiç kimseden ekonomisini, güvenliğini tehlikeye atacak bir anlaşma istemediğimize göre kimse de bizden böyle talepte bulunma hakkına sahip değildir.'' -KKTC BAŞBAKANI KÜÇÜK- KKTC Başbakanı İrsen Küçük ise bugüne kadar çok sayıda açılış törenine katıldığını ancak böylesi bir heyecan ve onuru yaşadığını anımsamadığını ifade ederek, Kıbrıs'a bereket taşıma hazırlığı yaptıklarını kaydetti. KKTC ile Türkiye'nin birlikteliğini kıskananların, kirli emellerini gerçekleştirmeye çalışanların olabileceğini ifade eden Küçük, ''Telkinlerle bir takım güçleri kullanabilirler, hatta bu yolla huzursuzluk yaratabilirler ama bunlar asla başarılı olamamışlardır. Biz kardeşiz, biz bütünüz, ayrılmaz, et ve tırnağız. Nereden gelirse gelsin, hangi boyutta olursa olsun, anayı yavrudan ayıramazlar, bu da böyle bilinmeli'' şeklinde konuştu. -DEVLET BAKANI ÇİÇEK- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek de konuşmasında, Türkiye ve KKTC için tarihi bir gün yaşandığını belirterek, barajın bitmesinin ardından ne kadar anlamlı bir proje olduğunun daha iyi anlaşılacağını ifade etti. Çalışmaları en kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini belirten Çiçek, ''Bu baraj, uzun zamandır KKTC'nin özlemiydi, rüyasıydı, hayaliydi, bugün gerçek oluyor. 40 yıllık bir slogandı, bugün proje oldu. Bu proje inanıyoruz ki KKTC'ye, oradaki kardeşlerimize güç katacak, bolluk, bereket getirecek'' dedi. -ÇEVRE VE ORMAN BAKANI EROĞLU- Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu da konuşmasında ''tarihe milat olarak geçecek çok önemli bir yatırımın temel atma törenini gerçekleştirdiklerini'' belirterek, ''KKTC bizim canımız. Dolayısıyla oraya ne gerekiyorsa yapmak bizim en önemli vazifemizdir'' dedi. Alaköprü Barajı'ndan Kıbrıs'a, denizin altından 250 metre derinlikten, 107 kilometre uzunluğunda iletim hattı ile yılda 75 milyon metreküp su verileceğini ifade eden Eroğlu, projenin zorluklarına dikkati çekti ve bunların çalışmalarla aşıldığını anlattı. Eroğlu, ''KKTC'nin 50 yıllık su ihtiyacı karşılanacak. Ayrıca, 50 bin dekarlık alan sulamaya açılacak. Bu çok önemli bir proje. Bu proje sayesinde ayrıca enerji üretimi gerçekleşecek. Bu bölgenin ormanlık alanlarında yangın zamanlarında su ihtiyacını karşılamak üzere depo vazifesi görecek. Balıkçılık ve turizm açısından da katkı sağlayacak'' şeklinde konuştu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve KKTC Başbakanı İrsen Küçük ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu konuşmaların ardından barajın temelini attı.