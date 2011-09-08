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Dünya

Eroğlu ile Hristofyas bir araya geldi LEFKOŞA (A.A)

08 Eylül 2011 14:39

-Eroğlu ile Hristofyas bir araya geldi LEFKOŞA (A.A) - 08.09.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, yoğunlaştırılmış müzakereler kapsamında bugün 8. kez bir araya geldi. Liderler, Lefkoşa ara bölgede bulunan BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim'in ikametgahında yapılan görüşmede, salı günü ele almaya başladıkları ''Mülkiyet'' başlığını görüşmeyi sürdürecek. Taraflar, salı günkü görüşmede ''Mülkiyet''le ilgili son önerilerini karşılıklı olarak birbirlerine sunmuşlardı. BM'nin mülkiyet uzmanları, dün tarafların teknik ekipleri ile bir araya gelerek, bu konuyu ele aldı. Görüşmeye, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer de katılıyor. Liderler, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile 8 Temmuz'da Cenevre'de yaptıkları 3. üçlü görüşmede, müzakerelerin yoğunlaştırılmasını kararlaştırmıştı. Liderler bu kapsamda 19 yoğunlaştırılmış görüşme planladı. 25 Temmuz'da başlayan yoğunlaştırılmış görüşmeler 21 Ekim'e kadar devam edecek ve liderler, Ekim sonunda New York'ta Ban'la yeniden bir araya gelecek.

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