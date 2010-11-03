-EROĞLU: ''HES'LER BİR MECBURİYET'' TBMM (A.A) - 03.11.2010 - Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, hidroelektiriğin Türkiye için bir mecburiyet olduğunu belirterek, hidroelektrik santrallarının (HES) önünün açılması gerektiğini söyledi. Çevre ve Orman Bakanlığının 2001 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor. Bakan Eroğlu, bütçeyi sunuş konuşmasında, yürütülen faaliyetler konusunda bilgi verdi. Eroğlu'nun değindiği konular ve değerlendirmeleri şöyle: - Katı atıkların toplanması çok önemli. Toplanmaması durumunda pek çok hastalığa neden olur. Bu konuda çok ciddi adımlar attık. Türkiye'yi katı atık bertaraf tesisi açısından bölgelere ayırdık. Müşterek tesisler işletme maliyeti açısından yararlı. Şu anda 41 milyon nüfusun katı atıkları toplanıp bertaraf ediliyor. Bunu artırmak için çalışma yapıyoruz. Ambalaj atıklarını ekonomiye kazandırıyoruz. Bu konuda mesafe aldık. Atık piller önemli bir şekilde çevre kirliliğine neden oluyor. Tamamını topladığımızı iddia etmek mümkün değil. Ancak yüzde 60-70'ini topluyoruz. Bu konuda vatandaşlardan hassasiyet bekliyoruz. - Atık yağlar önemli bir konu. Vatandaşlarımız atık yağları lavabolarına dökmesin. - Nehirlerin kirlenmesi konusunda havza bazında çözüm üretilmesi gerekir. Müşterek arıtma tesisleri kurulması önemli. Bazı havzalarda bu tesisler tamamlandı. Diğer havzalarda çalışmalar devam ediyor. -''BÜTÜN TÜRKİYE'DE ARTIK HAVA TEMİZ''- - Hava kirliliği konusunda büyük mesafe aldık. Bütün Türkiye'de artık hava temiz. - Deniz ve kıyılarımızı çok düzenli bir şekilde izliyoruz. Kalite iyileşti. 231 noktada izleme yapıyoruz. Mavi bayraklı plaj sayısı 328'e yükseldi. Antalya bu konuda dünyada ilk 3'e giriyor. 2002 liman tesisinde atık alımı yapıyoruz. Artık gemi atıkları denize boca edilmiyor. -''BALIK ÇİFTLİKLERİNİN YÜZDE 95'İNİ TAŞIDIK''- - Balık çiftlikleri konusunda çok ciddi çalışma yaptık. Kararlı bir duruş sergiledik ve başarılı da olduk. Çiftliklerin yüzde 95'ini taşıdık. Diğerleri için de çalışmalar sürüyor. - Gürültü kirliliği konusunda vatandaşlardan çok ciddi şikayetler aldık. Çok ciddi bir denetim ağı kurduk. Bu şikayetleri minimize edeceğiz. Eğlenceye karşı değiliz. İsteyen istediği şekilde eğlensin, ancak başkasını rahatsız etmesin. - Çevre denetimlerini artırdık. İhlal edenlere ceza veriyoruz. Bunlar arasında belediyeler ve kamu kuruluşları da var. - Uzungöl'de çalışmalar yürüttük. Şu anda muhteşem hale geldi. -''HES'LER MECBURİYETTEN KAYNAKLANIYOR''- - Türkiye'de 8,5 milyon hektar ekonomik olarak sulanabilir tarım arazisi var. 2010 yılı başı itibariyle sulanan arazi miktarı 5,4 milyon hektar. Bu da arazinin yüzde 64'üne tekabül ediyor. - Hidroelektrik önemli bir konu. Türkiye, kullandığı enerjinin yüzde 73'ünü ithal ediyor. Dışa bağımlı bir ülke konumunda. Çünkü, yeterli petrol, doğalgaz ve kaliteli kömüre sahip değil. Bu bakımdan hidroelektrik enerjisi bir mecburiyet. Barajların, göletlerin yapılması keyfiyetten değil, mecburiyetten kaynaklanıyor. Dünya bu konuda potansiyelini hemen hemen kullanmıştır. Türkiye'deki kaynakların tamamını kullanabilirsek enerji ihtiyacının yüzde 80'i karşılanır. Bu konuda özel sektörü teşvik ettik. Devletin üzerinden 45 milyar dolarlık yük aldık. Hidroelektriğin faydası tartışılmaz. Yerli ve temiz bir kaynak bu. Barajlar taşkınları önlemek bakımından da önemli. Doğu Karadeniz'de santraller nedeniyle derelerin kuruması mümkün değil. En kurak dönemde dahi yeterli suyun verilmesini şart koşuyoruz. Yine santraller nedeniyle kesilen ağaçların 5-10 katı kadar ağaç dikiyoruz. Santraller nedeniyle oluşan sakıncaları minimize ediyoruz. HES'lerin önünün açılması gerekiyor. Kat edeceğimiz mesafeler var. - GAP doludizgin gidiyor. - Ilısu Barajı, bölgeye ekonomik olarak büyük katkı sağlayacak. Çok önemli bir proje. Kültürel ve çevresel konularda çok büyük hassasiyet gösteriyoruz. Kültürel varlıkları kurtarıyoruz. -''ORMANLARIMIZ ARTIYOR''- - Türkiye, ormanlarını artıran nadir ülkelerden biri. Kent ormanları kuruyoruz. Türkiye'yi bal üretim merkezi haline getirmek istiyoruz. Arıcılar için özel bal ormanları kuruyoruz. Bal üretiminde büyük artış sağlayacağız. - Orman yangınları konusunda büyük başarı sağladık. Yangınlara çok süratli bir şekilde müdahale ediliyor. - Fidan üretimini artırdık. Türkiye, ağaçlandırmada dünyada ilk 3'e giren bir ülke konumuna geldi. Özel ağaçlandırma sahaları tahsis ediyoruz. 81 ilde tabiat parkı kuracağız. - Gelibolu'ya ziyaretçi sayısı 2 milyonu geçti, Uludağ'ı Uludağ'a yakışır hale sokmak istiyoruz. -ALKIŞ TEPKİSİ- Görüşmeye katılan Bakanlık bürokratlarının Bakan Eroğlu'nun sunumunu alkışlaması, muhalefet milletvekillerinin tepkisine neden oldu. Milletvekilleri Eroğlu'ndan bürokratları uyarmasını istedi.