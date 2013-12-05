'Son 10 yılda 36 bin 104 hayvan hakkı ihlali işlemi yapıldı'

Hülya Karabağlı / Ankara

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, hayvanlara kötü muamele, işkence, dövüştürme ve tehlikeli köpek ırkı bulundurma hak ihlalinde ilk sıralarda.

Veysel Eroğlu, son 10 yılda, yasa dışı avcılık, hayvanları dövüştürme, kaçak hayvan ticareti gibi işlerden dolayı 36 bin 104 işlem yapıldığını bunun sonucunda toplam 24 milyon 607 bin 360 TL idari para cezası uygulandığını bildirdi. Eroğlu,hayvanlara kötü muamele ve işkence, hayvanların dövüştürülmesi ve tehlikeli köpek ırklarının bulundurulmasının ilk sıradaki ihlaller olduğunu açıkladı. Eroğlu, Hayvanları Koruma Yasa Tasarısı ve hayvan haklarına ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün sorularını yanıtladı.

Bakan, tasarısı'nın görüşülmesine ne zaman başlanacağının Meclis Başkanlığı'nın inisiyatifinde olduğunu söyledi. Hayvan haklarını düzenleyen tasarı TBMM Çevre Komisyonu’nda.