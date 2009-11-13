‘Gözler ABD’nin açıklayacağı oranda’

Türkiye'nin Kopenhag'daki iklim zirvesine ne gibi vaatlerle gideceği netleşiyor: 1)Küresel ağaç dikme fonu. 2) Türkiye'nin sera gazı salımının 2020'de 'beklenenden' yüzde 11 daha az olması.Çevre ve Orman Bakanlığı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Gelin Kopenhag’da bir fon oluşturalım. İmkânları sınırlı olan ülkelere destek verelim ve dünyayı yeniden ağaçlandıralım” dedi. Danimarka’nın Kopenhag kentinde yaklaşık üç hafta sonra başlayacak ‘İklim Değişikliği Zirvesi’ için öncesinde İstanbul’da dün ‘Kopenhag’a Giden Yolda İklim Değişikliği, Küresel Tehditler ve Düşük Karbon Refahı’ adlı bir konferans düzenlendi. Radikal gazetesinin haberine göre, TBMM Çevre Komisyonu’nun ev sahipliğinde düzenlenen konferansa Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Milletvekili Haluk Özdalga ile Danimarka Parlamentosu Çevre Komisyonu Başkanı Steen Gade ve çevre konusunda uzman çok sayıda bürokrat, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Bakan Eroğlu, Türkiye’nin Kyoto Prottokolü’nün devamını şekillendirecek olan Kopenhag’daki konferansa ne gibi önerilerle gideceğinin ipaçlarını verdi.Eroğlu, ağaçlandırma çalışmaları için bir fon oluşturulmasını önerdi:“(Türkiye olarak) 2008’de öngörülen 420 bin hektarlık alan yerine 463 bin hektarlık alanı ağaçlandırdık. İnanıyorum ki 2012’de 3 milyon hektar alanı tamamlayacağız. 2012 sonuna kadar 181 milyon ton karbonmonoksit bu yutak alanlarda tutulmuş olacak. Şahsi kanaatim, iklim değişikliğiyle mücadelede emisyon azaltılmasının yanında yutak orman alanlarının çoğaltılması lazım. Gelin Kopenhag’da bir fon oluşturalım. İmkanı sınırlı ülkelere destek verelim, dünyayı yeniden ağaçlandıralım.”‘Türkiye artışı azaltsın’Eroğlu’nun verdiği bilgiye göre Türkiye’de toplam sera gazı salımı 372.6 milyon ton. Bunun 76 milyon tonu yutak alanlar denilen orman alanlarıyla absorbe ediliyor (emiliyor). Halen sera gazlarının yüzde 29.3’ü ABD, yüzde 26.5’i AB, yüzde 8.1’i Rusya, yüzde 7.6’sının Çin kaynaklı. Türkiye’nin payı binde 5.Ama artacak. Çevre Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Kadıoğlu, Türkiye’nin gelişmekte olan bir ülke olduğunu belirterek Kopenhag hedefinin ‘artışta indirim’ olduğunu söyledi. Kadıoğlu’nun açıklamasına göre bu hedef, Türkiye’de hiçbir önlem almasa 2020 yılında oluşacak karbondioksit salımı miktarını yüzde 11 oranında azaltılmak olacak.Üç hafta sonra Küresel İklim Değişikliği Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak Danimarka, bugün dünyada yenilenebilir enerjiyi en verimli kullanan ülkelerden biri olarak gösteriliyor. Rüzgâr enerjisi ihraç eden ülke konumundaki Danimarka Parlamentosu’nun Çevre Komisyonu ve GlobeGade’e göre Türkiye’nin emisyon salım hedefi, Avrupa Birliği’nin hedefinin altında.Gade, “Avrupa Birliği’nin hedefi, (1990 yılında ulaştığı salıma göre) yüzde 20 azaltmak. Bilimsel açıdan bakıldığında ise aslında 2020 hedefinin yüzde 35- 40 olması gerekiyor. Aslında Kopenhag’a hiçbir ülke olması gereken bir hedefle gitmiyor” diye konuştu.Gade, “Kopenhag Zirvesi için üç haftamız kaldı. Bu üç haftada baskıların iyice artması gerekiyor. Biz de Danimarka olarak hedefin yüzde 30’larda olması için savaşıyoruz” dedi. Gade’e göre asıl sorun, ABD’nin hâlâ kesin bir hedef açıklamaması: “Bu nedenle diğer ülkeler rahat davranıyor. ABD’nin bir an önce hedefini açıklaması gerekiyor.”