Eroğlu, Davutoğlu'nu kabul etti

KKTC Başbakanı Derviş Eroğlu, devam eden Kıbrıs görüşmeleri sırasında, Türkiye ile diyalog içinde olarak, stratejilerini ona göre belirlemek durumunda olduklarını söyledi.



KKTC Başbakanı Eroğlu, günübirlik resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu kabul etti. Görevi dün devralan ve ilk resmi kabulünü yapan Başbakan Eroğlu, Davutoğlu'na görevinde başarı ve kolaylıklar diledi.



KKTC olarak, kurdukları devletin çatısı altında demokrasinin gereğini yerine getirdiklerini ifade eden Eroğlu, KKTC'de hükümet değişikliğinin, Türkiye'de de kabine değişikliğinin olduğu bir dönemde birlikte olduklarını söyledi.



Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve KKTC hükümeti olarak, anavatan Türkiye ile ilişkileri her zaman derinleştirmekten ve sıkı bir diyalog ve işbirliğinden yana olduklarını kaydeden Eroğlu, "Bizi tanıyan ve anavatanımız olarak bildiğimiz Türkiye Cumhuriyeti hükümetleriyle de her zaman çok sıkı bir diyalog içerisinde olduk. Her zaman hükümetlerinizin desteğini gördük" dedi.



Demokrasi ve yaşamlarını sürdürme mücadelesi içinde olduklarını belirterek, Kıbrıs görüşmelerinin devam ettiğine işaret eden Eroğlu, "Bu görüşmelerin seyri esnasında da tabii sizlerle diyalog içerisinde olmak, sizlerin görüşlerinizi almak ve stratejilerimizi ona göre belirlemek durumundayız. Neticede, Kıbrıs Türk halkının istediği, bu topraklarda huzur, güven, refah içerisinde yaşama olanağının devam ettirilmesidir. Çok şükür garantörümüz anavatanımız Türkiye, o bakımdan güvenlik açısından hiçbir endişemiz yok" diye konuştu.



Ekonomik sıkıntılar olduğunu, bu sıkıntıların gelip geçtiğini belirten Eroğlu, bu topraklarda özgürce yaşamanın hazzını sürdürmek istediklerini kaydetti.



Davutoğlu: ‘Anlamlı bir zamanlama’



Dışişliri Bakanı Ahmet Davutoğlu da "Anlamlı bir zamanlama oldu, her açıdan. İki hükümetin birlikte çalışmasını göstermek bakımından da" dedi.



İlk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapmaktan onur duyduğunu ifade eden Davutoğlu, KKTC'de yapılan seçimler dolayısıyla Eroğlu'nun şahsında yeni hükümeti ve Kıbrıs Türk halkını tebrik ettiğini kaydetti.



“Bütün Türkiye arkanızdadır”



KKTC'deki yeni hükümet ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti arasında her zaman olagelen işbirliğinin süreceğini vurgulayan Davutoğlu, şunları söyledi:



"Bu konuda Türkiye hem KKTC Cumhurbaşkanı Sayın (Mehmet Ali) Talat'ın sürdüregeldiği müzakereleri, hem sizin başkanlığınızda kurulan KKTC hükümetinin, Kıbrıs Türk halkının refahı, esenliği için yaptığı faaliyetleri desteklemeye devam edecektir. Bütün Türkiye arkanızdadır. Türk kardeşlerimizin Kuzey Kıbrıs'ta barış ve güvenlik içinde yaşaması Türkiye'nin en öncelikli stratejik hedefleri arasındandır. Nihai cihette hedefimiz tabii ki bu müzakerelerin sonucunda sadece Kıbrıs'ta değil, Doğu Akdeniz bölgesinde de havzasında da bir barış ortamı oluşmasıdır. Ancak bu, şu ana kadar bütün Türkiye Cumuriyeti hükmetlerinin ve Kıbrıs Türk yetkililerinin sürdüregeldikleri temel ilkeler, parametreler etrafında gerçekleşecektir ve kesinlikle Kuzey Kıbrıs Türk halkının geleceği bugünkünden çok daha parlak, çok daha güvenli olacaktır. Bunun gerçekleşmesi için de her zaman desteğimiz yanınızda olacak. Hükümetinize ve yeni dönemde bütün KKTC kurumlarına başarılar diliyorum."



Gül ve Erdoğan’dan mesaj



Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Eroğlu'na, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik ve başarı mesajlarını da iletti.



Davutoğlu, yakın işbirliği ve iletişim kanallarının her zaman açık olacağını belirterek, "Ortak hedeflerimiz doğrultusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



KKTC Başbakanı Derviş Eroğlu da Başbakan Erdoğan'ın bugün telefonla kendisini aradığını, başarı ve tebrik dilekleri ile KKTC hakkındaki güzel düşüncelerini duyduğunu ve bundan memnun olduğunu ifade etti.