Eroğlu: Bu yıl 4 milyar fidanı dikerek rekora imza atacağız

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)- ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bu yıl 4 milyar fidanı Türkiye\'ye dikmekle bir rekora imza atacaklarını belirterek, \"Bu yıl 350 milyon fidanı tamamlayacağız. Geçen yıl ektiğimiz fidanların toplamı 3 milyar 750 milyondu. Bu yıl 4 milyar fidanı Türkiye\'de dikmekle bir rekora imza atacağız\" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Edirne\'nin Keşan İlçesi\'nde Ak Parti Keşan 6\'ncı Olağan Kongresi\'ne katıldı. Keşan Belediyesi Kapalı Pazaryeri Kompleksi\'ndeki konferans salonunda düzenlenen kongreye Bakan Eroğlu\'nun yanı sıra Ak Parti Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Ak Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen, İstanbul Sultangazi Belediyesi Başkanı Cahit Altunay, Ak Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, Ak Parti Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık ve çok sayıda partili katıldı.

\"ORMAN YANGINLARINI ÖNLEMEDE TÜRKİYE EN BAŞARILI ÜLKE\"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, orman yangınlarını önlemede Türkiye\'nin en başarılı ülke olduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"Gezi\'de 3 tane ağaç kesilmiş kaldırımı genişletmek için. Teknik üniversitede okuduğum için orayı biliyorum. Hep oradan geçerdik. Neticede bunun için kıyamet koparmak istediler. Ey geziciler mesele ağaç dikmekse gelin ağaç dikelim diyordum, Twitter\'dan mesaj atıyordum. Onlar da, \'Ya Veysel hoca bunun ağaç meselesi olmadığını anlamadın mı\' diyordu. Anladım diyordum ama anlamayanlar için tekrar yazıyordum. Neticede yeşile, ormana sahip çıkan biziz. Orman yangınlarını önlemede Türkiye en başarılı ülke. Akdeniz ülkeleri arasında en başarılı ülke Türkiye\'dir. Biz çıkan yangını dünyanın en ileri sistemiyle kontrol ediyoruz ve en kısa zamanda müdahale ederek büyümeden söndürüyoruz.\"

\"OKUL BAHÇELERİ AĞAÇLANDIRILACAK\"

Kongre ardından TOKİ Fatih Sultan Mehmet İlkokulu\'nun bahçesine fidan diken Eroğlu, burada gazetecilerin sorusunu üzerine yaptığı açıklamada da okul bahçelerini ağaçlandırma kararı aldıklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokole göre okul bahçelerinin ağaçlandırılacağını belirten Eroğlu, \"Çocuklar yeşilliklerle büyüsün. Çardaklar ve oturma mekanları da okullara koyuyoruz. Bu yıl hedefimiz 350 milyon fidanı tamamlayacağız. Biliyorsunuz, diktiğimiz ağaçların toplamı 3 milyar 750 milyondu. Dolayısıyla bu yıl 4 milyar fidanı Türkiye\'de dikmekle bir rekora imza atacağız, bu rakamı tamamlayacağız\" dedi.

Bakan Veysel Eroğlu, Ergene Nehri\'nin temizliğine ilişkin de büyük adımlar atıldığını en kısa sürede nehrin temizleneceğini kaydetti.

MUŞ: CHP, HDP\'YLE AYNI SÖYLEMİ PAYLAŞIYOR

Kongrede Bakan Eroğlu\'dan önce konuşma yapan Ak Parti Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Ortadoğu\'da terör koridoru oluşturmak isteyenlerin mevcut hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı istemediğini söyledi. Muş, \"Ortadoğu\'da birileri belli dizaynlar yapmak istiyor. Oranın haritasını, oradaki sınırları değiştirmek istiyor. Buna şiddetle karşı çıkan bir Türkiye var. Bir plan kuruyorlar. Bu plan milyonlarca insanı evlerinden, yurtlarından etmek üzerine. Ama \'buna sonuna kadar direneceğiz\' diyen bir Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı var. Bu ülkenin milli çıkarları neyse bu hükümet, bu Cumhurbaşkanı ve Ak Parti bunu savunuyor\" dedi. Milletvekili Mehmet Muş, konuşmasında CHP\'yi de eleştirerek, \"HDP; PKK\'nın talimatlarını uygulayan, onun sözcüsü bir parti. \'Biz PKK\'yı terör örgütü olarak görmüyoruz\' diyor adam. Onunla aynı söylemi paylaşan CHP ile karşı karşıyayız. CHP kim? Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün kurduğu, ilk genel başkanı olduğu parti. Şu an gelmiş oldukları nokta budur\" dedi.

Keşan\'daki biyolojik arıtma tesisinde de incelemelerde bulunan Eroğlu, Edirne Valisi Günay Özdemir ve Keşan Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Özcan\'la yapılacak yatırımlara ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Bakan Eroğlu, Tekirdağ\'ın Şarköy İlçesi\'ndeki programa katılmak üzere helikopterle Keşan\'dan ayrıldı.

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