-Eroğlu: ''Başbakanımız 8,5 katrilyonluk 111 tesisi açacak'' DENİZLİ (A.A) - 09.11.2011 - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Van'da meydana gelen deprem sonrası, hükümetlerinin en hızlı şekilde müdahalede bulunduğunu belirtti. Eroğlu, AK Parti Denizli İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma töreninde, Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşanan depremde de vatandaşların ihtiyaçlarının en hızlı şekilde karşılandığını belirterek, bölgede yaptırılan 970 konutun bittiğini, bu ay sonunda hak sahiplerine teslim edileceğini, yine inşasına başlanan okulların bitmek üzere olduğunu bildirdi. Bakan Eroğlu, Denizli'yle geçmişten gelen bir gönül bağının bulunduğunu ifade ederek, şu ana kadar sadece kendi bakanlıklarının 700 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiğine işaret etti. Eroğlu, bu yatırımların devam edeceğini söyledi. Bakanlık olarak 11 Kasım Cuma günü, takvimlerin ''11.11.11''i gösterecek olmasına da gönderme yaparak yeni tamamladıkları 111 tesisi, hizmete açacaklarını belirten Eroğlu, şöyle konuştu: ''Ben bir göletin 15-20 yılda bitmediğini bilirim. 41 yılda bitmeyen barajlar vardı. Biz geçmişteki bu hataya son verdik. Biz yaptığımız zaman başbakanımız açılış tarihi ve saatini bizden istiyor. O saat ve tarihte de bitmesini talep ediyor. Şimdiye kadar da yüzde 99'u zamanında yetişti. Geçen yıl biz 10.10.2010'da saat 10.00'u 10 geçe 110 tane tesisi tamamlayalım, Başbakanımız açsın diye hedefe kitlendik. Başbakanımız 10.10.2010 tarihinde Çine Aydın Menderes'te 110 tesisin açılışını yapmıştı. Şimdi de 11.11.2011'de 111 tesisi hazırladık. Cuma günü de Sayın Başbakanımızın uğurlu elleriyle bu tesisler açılacak.''