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Dünya

EROĞLU ALMANYA'YA GİTTİ LEFKOŞA (A.A)

24 Ekim 2010 14:53

-EROĞLU ALMANYA'YA GİTTİ LEFKOŞA (A.A) - 24.10.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle ile görüşmek üzere İstanbul aktarmalı Almanya'ya hareket etti. KKTC'den ayrılan Cumhurbaşkanı Eroğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Westerwelle ile salı günü Berlin'de biraraya gelecek. Eroğlu, Berlin'de Westerwelle'nin yanı sıra bazı parlamenterler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ile temaslarda bulunacak. 27 Ekim Çarşamba günü KKTC'ye dönmesi beklenen Eroğlu'na, Berlin temasları sırasında Özel Temsilcisi Kudret Özersay, Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Erhan Erçin ve diğer yetkililer eşlik ediyor.

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