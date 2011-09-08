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Politika

Eroğlu: Afrika'da yer almalıyız ANKARA (A.A)

08 Eylül 2011 20:13

-Eroğlu: Afrika'da yer almalıyız ANKARA (A.A) - 08.09.2011 - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye olarak, Afrika'da yer alınması gerektiğini belirterek, ''Ama onları sömürmek için değil, aş ve iş imkanları sağlamak için gitmemiz lazım'' dedi. Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Hasan Sert ve beraberindeki heyet, Bakan Eroğlu'nu makamında ziyaret etti. Somali'deki kuraklık ve açlığa dikkati çeken Eroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye ziyaretinin ardından bu ülkeye katkıda bulunmak üzere yapılan çalışmaları da anlattı.  Eroğlu, ''Türkiye olarak, Afrika'da yer almalıyız. Ama onları sömürmek için değil, aş ve iş imkanları sağlamak için gitmemiz lazım'' diye konuştu.

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