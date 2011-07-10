-EROĞLU AA MUHABİRİNDEN 5 ÇOCUK İSTEDİ AFYONKARAHİSAR (A.A) - 09.07.2011 - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Anadolu Ajansı (AA) Afyonkarahisar Büro Müdürlüğü'nde düzeltmen olarak görev yapan Canan Uğurlu'nun nikah şahitliğini yaptı. Bakan Eroğlu, evlenen çiftten Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini hatırlatarak en az 5 çocuk istedi. AA Afyonkarahisar Büro Müdürlüğü'nde düzeltmen olanak görev yapan Canan Uğurlu ile AA eski Yurt Muhabirlerinden Taner Tükelay, Anemon Otelde düzenlenen düğün törenleriyle evlendi. Çiftin nikahını Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban kıyarken, şahitliklerini Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ürün ile AA Afyonkarahisar Büro Müdürü Sait Karaduman yaptı. Türkiye nüfusunun giderek yaşlanmaya yüz tuttuğunu belirten Bakan Eroğlu, Başbakan Erdoğan'ın sözlerini hatırlatarak; ''Çok sevdiğimiz iki gencimizin almış oldukları bu evlilik kararına şehitlik etmek, bizleri de mutlu etti. Kendilerine bir ömür boyu mutluluk diliyorum. Sayın Başbakanımız en az 3 çocuk istiyor ama Afyonkarahisar'da giderek düşen nüfus nedeniyle ben sizden en az 5 çocuk istiyorum'' dedi. Canan ve Taner çifti Bakan Eroğlu'nun çocuk isteğine gülerek karşılık verdi.