-Eroğlu: "Orman vasfını kaybetmiş alanlar 2-B kapsamında olacak'' TBMM (A.A) - 16.11.2011 - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kangren olan 2-B meselesini çözmek istediklerini ancak oraları asla bir kişiye peşkeş çekmek istemediklerini belirterek, ''31 Aralık 1981 tarihinden önce orman vasfını kaybetmiş alanlar 2-B kapsamında olacak'' dedi. Eroğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 2012 yılı bütçeleri üzerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı. 2-B arazileri ile ilgili soruları yanıtlayan Eroğlu, bu konuda bütün partilerin seçimden önce taahhütleri olduğunu söyledi. Kangren olan bu meseleyi çözmek istediklerini ancak asla bir kişiye peşkeş çekmek istemediklerini ifade eden Eroğlu, ''Oradaki yüksek binaların rayiç bedelleri ile tarım alanlarının rayiç bedelleri farklı olacak. 31 Aralık 1981 tarihinden önce orman vasfını kaybetmiş alanlar 2-B kapsamında olacak'' dedi. HES'ler ve su kullanımı ile ilgili de Eroğlu, dünyada hidroelektrik potansiyelinin yüzde 80-90 oranında kullanıldığını, ancak Türkiye'nin bu konuda geri kaldığını ifade etti. Veysel Eroğlu, derelerin satılmasının söz konusu olmadığını, sadece su kullanma hakkının en fazla 49 yıllığına verildiğini bildirdi. Bakan Eroğlu, Türkiye'nin bütün enerji ihtiyacını doğalgaz ve diğer yakıtlar olarak, yurtdışından temin ettiğini, bunun da ülke için büyük bir kayıp olduğunu ifade ederek, '' Lütfen HES'lere karşı çıkmayalım, yanlışlık varsa yanlış olanı iptal edelim ve gerekirse cezalandıralım. Doğalgazı olan ülkeler, doğalgazlarını bizlere satıyor, fakat kendisi suyun gücünden hidroelektrik üretiyor'' diye konuştu. -AOÇ arazisi- AOÇ ile ilgili sorulara da yanıt veren Eroğlu, bu konuda yanlış bir bilgilendirme olduğunu belirtti. Orman Genel Müdürlüğü ve bazı birimlerin bulunduğu alanın AOÇ olmadığını ifade eden Eroğlu, ''Bu alanlar, orman teşkilatı tarafından vatandaşlardan geçmişte istimlak edilmiş alanlardır. AOÇ, başka bir bölüme aittir. Onun mesuliyeti de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına aittir. Bakan olunca 'AOÇ'de neden ağaç yok' dedim ve oraya yaklaşık 1 milyon fidan diktik. Oradaki tesisler çok dağınık, hatta bazıları da boşaltılmış durumda ve çok eski binalar. Bunları yenilemek için böyle bir karar aldık, bunları yenileyeceğiz. Ne bir belediyeye ne de konut yapımı için şahsa verilmesi asla söz konusu değil. Orası kamuya ve millete aittir'' açıklamasında bulundu. CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Bakan Eroğlu'na, ''(Atatürk'ün vasiyetini vermeyeceğim) sözünü alabilir miyiz?'' diye sordu. Eroğlu da ''Orası AOÇ alanı değil, tamamen vasiyetin dışında. Atatürk'ün vasiyetine sahip çıkıyorum. Orasının çiftlikle bir alakası yok. Siz çiftlikle alakasını ispat edin... Ben de orayı gözüm gibi koruyacağım'' dedi. Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, komisyon çıkışında, bir gazetecinin, ''Suriye'ye su verilmesi konusunda tasarrufa gidecek misiniz?'' sorusu üzerine, bu konuda, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde hareket etmeye devam edeceklerini söyledi. Eroğlu, ''Zulmeden Esad yönetimi ayrıdır, oradaki Suriye'li vatandaşlar ayrıdır, onları aynı kefeye koymuyoruz'' diye konuştu.