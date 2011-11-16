-Eroğlu: 22-B kanun taslağı Bakanlar Kuruluna sunulacak TBMM (A.A) - 16.11.2011 - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 2-B arazilerine ilişkin kanun taslağını 15 gün içinde Bakanlar Kuruluna sunacaklarını bildirdi. Eroğlu, bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerine verilen arada, 2-B arazileri ile ilgili soruları yanıtladı. Bakanlığının bu konuda bir taslak hazırladığını belirten Eroğlu, ''Geçtiğimiz pazartesi günü Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın başkanlığında toplantı yaptık. Bütün bakanlar, yaptığımız sunum üzerine düşüncelerini ortaya koydu. Buna göre taslak yeniden düzenlenecek'' dedi. Bakan Eroğlu, taslağı 15 gün içinde Bakanlar Kuruluna sunacaklarını söyledi.