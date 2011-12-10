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Politika

Eroğlu: 2060'a kadar susuzluk problemimiz yok İSTANBUL (A.A)

10 Aralık 2011 17:32

-Eroğlu: 2060'a kadar susuzluk problemimiz yok İSTANBUL (A.A) - 10.12.2011 - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 2060 yılına kadar İstanbul'da veya diğer şehirlerde susuzluk problemi olmadığını bildirdi. Eroğlu, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilen İlim Yayma Cemiyetinin 60. kuruluş yıl dönümü etkinliğinin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin, ''İstanbul'un barajlarındaki aralık ayı doluluk oranlarının, 2009'da yüzde 85, 2010'da yüzde 70 iken, bugün yüzde 53'e gerilediğini'' hatırlatması üzerine Eroğlu, şunları kaydetti: ''2060 yılına kadar İstanbul'da veya diğer şehirlerimizde susuzluk problemimiz yok. Biliyorsunuz Melen'i bağladık, Daha önce İstanbul'daki havzalar bir yıllık kuraklığa dayanıyordu. Ama Melen'le beraber 5 yıllık kuraklık olsa bile bir mesele yok. İstanbul'u susuz bırakmayız, merak etmeyin. Gerekirse başka yerden takviye ederiz. İstanbul için bir problem yok. Biliyorsunuz, Başbakanımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı iken, '1 ocak 1995 saat 8.59'dan itibaren İstanbul'da kesinti olmayacak' diye söz vermiştik. İnşallah bu sözümüzü devam ettireceğiz.''

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