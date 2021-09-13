Ernst&Young Vergi Bölümü Başkanı Erkan Baykuş oldu

EY (Ernst & Young) Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı Erkan Baykuş, 1 Ekim 2021 itibarıyla EY Türkiye Vergi Bölümü Başkanı olarak atandı.

Erkan Baykuş Kimdir?

Kariyerine 1998 yılında Arthur Andersen’da başlayan Baykuş, 2002 yılında EY Vergi ekibine katıldı. EY bünyesinde çok sayıda yerel ve uluslararası görevlerde bulunan Baykuş, 2011 yılı itibarıyla EY Ankara Ofisi Liderliği görevine getirildi. Baykuş, 20 yılı aşkın tecrübesiyle enerji, savunma sanayi ve teknoloji sektörleri başta olmak üzere birçok sektörden yerli ve yabancı firmaya vergi hizmetleri sunmaktadır. Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi unvanlarına sahip olan Baykuş, aynı zamanda Ocak 2015’ten bu yana EY Türkiye Enerji Sektör Lideri olarak görev yapmaktadır.