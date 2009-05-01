Ernst, 18 yıl sonra yeniden Türkiye yollarında

Hasta kardeşini görmek için 18 yıl önce Almanya'dan bisikletiyle yola çıkan ve kardeşinin Türkiye'de olmadığını öğrenince yolculuğu yarım kalan Alman vatandaşı Walter Ernst, yolculuğunu tamamlamak üzere Türkiye'ye geldi.



Almanya'dan hava yoluyla İstanbul'a gelen, oradan da bisikletiyle 8 günlük bir yolculuğun ardından Bodrum'un Turgutreis beldesine ulaşan 68 yaşındaki Walter Ernst'i, Muğla Bölgesi Almanya Fahri Konsolosu Gülay Kaman Kaplan ve Turgutreis Belediyesi yetkilileri çiçeklerle karşıladı.



Ernst, Turgutreis'in İslamhaneleri mevkisinden, Atatürk Meydanı'na kadar kortej eşliğinde geldi.



Walter Ernst, burada gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. 1991'de Almanya'dan hasta kardeşini görmek için yola çıktığını anlatan Ernst, "18 yıl önce, kanser hastası kardeşimi görmek için bisikletimle 2 bin 500 kilometre yol katederek İstanbul'a geldim. Ancak kardeşimin İstanbul'da değil, Almanya'da olduğunu öğrendim. Bir yanlış anlama sonucu kardeşimi göremedim. Daha sonra kendisine, yarım kalan bu yolculuğumu tamamlamak üzere söz verdim" dedi.



Kardeşine verdiği sözü yerine getirmek için yeniden Almanya'dan Türkiye'ye geldiğini belirten Ernst, şöyle konuştu:



"Kardeşim kanser hastası ve bazı organları alınacak. Ben yıllar önce kendisine verdiğim sözü yerine getireceğim. Bodrum'dan sonra Antalya, Kaş ve Silifke'ye gideceğim. Daha sonra feribotla kardeşimin yaşadığı Kıbrıs'a geçip hasta olan kardeşimi göreceğim. Günde 120-130 kilometre katettiğim bisiklet turum burada sona erecek. Bisiklet turu kapsamında Bodrum'a gelişimin nedeni ise yıllar önce tanıştığım Türk dostum Cengiz Mandalinci'yi görmekti."



Turgutreis beldesinde yaşayan Cengiz Mandalinci ise Ernst ile Almanyada 1975 yılında tanıştıklarını söyledi. Mandalinci, bu bisiklet turununu Türk ve Alman dostluğunu da katkı sunacağını ifade ederek, "Ernst ile 1975 yılından beri devam eden bir dostluğumuz var. Kendisini Turgutreis'te bir süre misafir edeceğim" diye konuştu.

