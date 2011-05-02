T24 - Arjantin'de cunta liderlerinin yargılanmasının önünü açan isimlerden olan ’Tünel’, ’Kahramanlar ve Mezarları’ öyküleri ile tanınan Ernesto Sabato hayatını kaybetti.





Arjantinli yazar Ernesto Sabato 99 yaşında hayatını kaybetti. Yazarın hayat arkadaşı Elvira Gonzalez Fraga, yaklaşık 15 gündür bronşit tedavisi gören yazarın, sabah saatlerinde öldüğünü açıkladı.

Ernesto Sabato 1911 yılında Buenos Aires yakınlarında Rojas kasabasında doğdu. La Plata Üniversitesi’nde fizik doktorası eğitimiyle felsefe eğitimini birlikte aldı. Paris’te Curie Labaratuvarı’nda bilimsel çalışmalar yürüten yazar, daha sonra tüm zamanını sadece edebiyata atırmak için bu işinden ayrıldı.

Sabato, Arjantin’de diktatörlük dönemi sırasında insanlığa karşı işlenen suçların yargılanması için kurulan CONADEP örgütünün kurucusuydu. CONADEP örgütünün araştırmaları sonucu yazılan 'Bir Daha Asla' kitabının yazarları arasında yer alan Sabato ve arkadaşlarının bu çabaları sonucu 1985 yılında cunta liderlerinin yargalanmasının önü açılmıştı.

1984 yılında İspanyol dilinin en büyük ödülü olan Cervantes ödülüne layık görülen Sabato'nun, 'Tünel', 'Kahramanlar ve Mezarları', 'Karanlıkların Efendisi' kitapları Türkçeye de çevrildi.