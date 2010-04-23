'Ermenistan'la sessiz diplomasiye ihtiyaç var'

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ermenistan ile ilişkilerde "bir süre sessiz diplomasiye ihtiyaç olduğunu'' söyledi. Gül, ''Sürecin durduğunu düşünmüyorsunuz...'' değerlendirmesine ''yok'' karşılığını verdi.





23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in verdiği resepsiyona katılan Gül, Türkiye-Ermenistan ilişkilerine ilişkin bir soru üzerine, şunları söyledi:





"Ermenistan konusunda Türkiye'nin politikası çok açık. Türkiye'nin dış politikasında dikkatli bir strateji vardır ve tek bir dış politikası var Türkiye'nin Kafkaslar konusunda. Bu, Kafkaslar'da istikrarı sağlamaktır.





Açıkçası bugünkü statüko hiç kimsenin lehine değildir bütün Kafkasya'da. Bu statükoyu değiştirmek ve orada barış ve işbirliğini hakim kılmak gerekiyor. Onun için herkesin her şeye dikkatli bakması lazım. Belki bu ara sessiz diplomasiye ihtiyaç var. Zaten o da yapılıyor uzun süredir."





Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Sürecin durduğunu düşünmüyorsunuz..." değerlendirmesine "Yok" karşılığını verdi.