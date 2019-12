'Ermenistan'la ilişkilerin normalleşmesini istiyoruz'

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Hedeflerimizden biri Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin herhangi bir üçüncü ülke tarafından gündeme getirilmesi ve yargılanmasına izin vermemektir" dedi. Davutoğlu, Yunanistan ve Rusya ile yüksek düzeyli stratejik işbirliği mekanizması kuracaklarını, Bulgaristan ve Ukrayna ile de benzer bir çalışma yapmayı planladıklarını söyledi. Kafkasya'daki statükonun devam etmesini istemediklerini belirten Davutoğlu, Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde "Azerbeycan'ın işgal altındaki toprakları" konusunu da gündeme alacaklarını söyledi. Ermenistan'la ilişkilerin normalleşmesini istediklerini belirten Davutoğlu, Ermenistan ile imzalanan protokollerin ruhuna ve lafzına aykırı şekilde yorumlanması durumunda Türkiye'nin gerekli tedbirleri alma hakkının olduğunu ifade etti.





Davutoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda verdiği bilgide, gelecek ay yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi mekanizmasını Yunanistan ve Rusya ile kurulacağını bildirdi.







'Yunanistan'la ortak bakanlar kurulu yapılacak'







Bakan Davutoğlu'nun konuşmasında öne çıkan bazı başlıklar şöyle:





• Önümüzdeki ay aynı yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi mekanizmasını Yunanistan ve Rusya ile kuracağız. Sayın Başbakanımızın Yunanistan ziyaretinde Yunanistan ile ortak kabine toplantısı gerçekleştireceğiz. Rusya Devlet Başkanı Medvedev'in Türkiye ziyaretinde de Türkiye ile Rusya arasında yine yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi kurulacak. Aynı konsey yapılanmasını Bulgaristan ve Ukrayna ile de kurmayı planlıyoruz.





• Kafkasya'daki statükonun devam etmesini istemiyoruz.





• Önümüzdeki hedeflerimizden biri de Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin herhangi bir başka üçüncü ülke tarafından, bu hangi ülke olursa olsun, gündeme getirilmesi ve yargılanmasına izin vermemektir.





• Önümüzdeki günlerde Medvedev Türkiye'ye gelecek, gündemimizdeki en önemli konulardan biri Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları olacak. Biz bu konuyu kendi meselemiz olarak ele alıyor, bu konuyu her zeminde gündemde tutmaya devam ediyoruz.





• Bundan sonra atılacak adımlar konusunda Türkiye ile Azerbaycan arasında tam bir koordinasyon vardır. Hiçbir gelişme Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluğa darbe vuramaz. Bunu herkes bilmeli."







'Ermenistan'la ilişkilerin normalleşmesini istiyoruz'







Davutoğlu, "önümüzdeki dönemde aynı anda gerçekleştirmek istedikleri hedefleri" de şöyle sıraladı:





• Türkiye-Ermenistan ilişkileri diğer komşu ülkelerle olduğu gibi normalleşecek. Bir şekilde bunun gerçekleşmesini istiyoruz.





• Buna paralel olarak, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarında, işgalin bitmesi de dahil olmak üzere, Azerbaycan-Ermenistan ihtilafı çözülecek... Ve Türkiye-Ermenistan sınırı açıldığı gibi Azerbaycan-Ermenistan sınır da açılacak. Bu şu demektir: Erzurum'dan Orta Asya'ya doğru bir koridor açılacak.





• Bu konunun artık Türkiye-Amerika ilişkileri başta olmak üzere, herhangi bir başka ilişkimizin gölgesinde veya o ilişkiye gölgede bırakacak şekilde gelişmesine izin vermeyeceğiz.





• Türklerle ve Ermeniler, asırlarca bir arada yaşayan bu iki millet, dünyanın neresinde olduklarında karşılaştıklarında sadece acıları değil, ortak tarihleri de paylaşmayı da öğrenecekler; birlikte yaşayacaklar, bundan sonra da birlikte olacaktır.







'Protokollerle ilgili tedbir alma hakkımız var'







Davutoğlu, Ermenistan ile imzalanan protokollerin ruhuna ve lafzına aykırı şekilde yorumlanması durumunda Türkiye'nin gerekli tedbirleri alma hakkının olduğunu belirtti. Davutoğlu, siyasi şartlar oluştuğunda protokollerin parlamentolar tarafından onaylanacağını söyledi.





24 Nisan öncesinde her yıl olduğu gibi hareketlenme olduğunu, her yıl gerekli tepkileri verdiklerini kaydeden Davutoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:





"Bu yıl da bu hareketlenmeler olmuştur. Bunun sonucunda, biraz da iç politik saiklerle Sayın Sarkisyan bu protokollerin parlamentoda onay sürecini dondurmuştur ama 'sürecin durmadığını' belirtmiştir. 'Protokolleri çektim' demedi. 'Gündemden düşmüştür' demedi. Ne zaman siyasi şartlar oluşursa, ki bu siyasi şartlar herkesçe bilinen şartlardır, uygun siyasi psikoloji oluştuğunda parlamentolarımız buna onay verecektir."







'Taş yerinden oynamıştırı'







Davutoğlu, sözlerine şöyle devam etti:





"Ne olursa olsun statüko sürsün' diyebiliriz. Belki bir dönem rahat ederiz. Eleştirilere muhatap olmayız... Ama çocuklarımıza problemli bir Kafkasya bırakırız. Türkiye herhangi bir ülke değildir. Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan'da olan her şey bizi ilgilendirir. Rusya'nın ve İran'ın Kafkasya'daki her türlü yaklaşımı bizimle doğrudan alakalıdır. Dolayısıyla Kafkasya'da statükonun devam etmesini istemiyoruz. Çünkü, Kafkasya'daki statüko ne Türkiye'nin, ne kardeş Azerbaycan'ın, ne Ermenistan'ın, ne Rusya'nın, ne İran'ın ne de herhangi bir ülkenin yararına değildir. Ama bu statükoyu değiştirecek cesur adımlar atılamamıştır. Bütün hedefimiz bu statükoyu doğru yönde değiştirmektir. Taş yerinden oynamıştır ve bu taş Kafkaslara barış ve istikrar gelecek şekilde yerine oturtulmalıdır. Bütün hedefimiz budur..."





"Bizim barış perspektifimiz budur" diyen Davutoğlu, bu konuda iyimser olduğunu dile getirdi.