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Dünya
Deutsche Welle

Ermenistan'ı ziyaret eden Papa "soykırım" dedi

Ermenistan’ı ziyaret eden Papa Françesko 1915 olaylarını yine soykırım olarak nitelendirdi.

24 Haziran 2016 21:57


Ermenistan'a üç günlük ziyaret gerçekleştiren Papa Françesko, 1915 olaylarına atıfta bulunurken yine soykırım ifadesini kullandı.

Papa, ziyareti öncesi hazırlanan metinden soykırım ifadesini çıkarmıştı. Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan ve diğer yetkililere hitaben konuşmasında önce “büyük felaket” anlamına gelen Ermenice “Metz Yeghern“ ifadesini kullanan Papa, daha sonra metne yeniden soykırım nitelemesini ekledi.

Papa, "Ne yazık ki bu trajedi, bu soykırım geçen yüzyılın elem verici felaketler dizisinin ilkiydi. Ve bütün bir halkı yok etmeyi planlayacak kadar işkencecilerin zihinlerini karartan yanlış radikal, ideolojik ya da dini amaçlarla mümkün kılındı” dedi.

Papa, geçen yıl Vatikan'da düzenlenen törende de "20'inci yüzyılın ilk soykırımı" ifadesini kullanarak Türklerin tepkisini çekmişti.

Papa'nın 14'üncü dış gezisi

Ermenistan ziyareti Papa Françesko'nun 14'üncü dış gezisi. Ermenistan, Papa'nın bölgeye yapacağı ziyaretlerin ilk durağını oluşturuyor. Papa eylül ayı sonunda Gürcistan ve Azerbaycan'ı da ziyaret edecek. Françesko'nun Dağlık-Karabağ meselesi nedeniyle gerginlik yaşayan Ermeniler ile Azeriler arasında yumuşama sağlayıp sağlayamayacağı merak ediliyor.

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri ziyaretleriyle Rus Ortodoks Kilisesi'nin merkezi Moskova ile yakınlaşma sürecini daha da geliştirmeyi hedefliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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