Ermenistan’dan Türkiye’ye Eurovision jesti

Eurovision şarkı yarışması için Erivan yönetimi Türkiye'ye büyük jest yaptı.



Soykırım şarkısıyla Eurovision Yarışması'na katılmayı planlayan Ermeni Grup SOAD devre dışı bırakıldı. Avrupa Yayın Birliği'nin siyasi bir şarkıya izin vermemesi ve Türkiye'den gelen tepkiler kararda belirleyici oldu.



İstanbul'da yayınlanan Ermeni Gazetesi Agos'un haberine göre, System of a Down' (SOAD) adlı müzik grubu, 2009’da Moskova'da yapılacak olan Eurovision Şarkı Yarışması'nda Ermenistan'ı temsil etmeyecek. Grubun menajerliğini üstlenen 'Velvet Hammer Management' yaptığı açıklamada, 'System Of A Down'ın Eurovision'a katılmayacağını açıkladı. SOAD'ın solisti Serj Tankyan, bir süre önce yaptığı açıklamada, 2009 Eurovision’da Ermenistan adına katılacaklarını ve söyleyecekleri şarkıda Ermeni soykırımını işlemek şartıyla temsil etmek düşüncesinde olduklarını söylemişti.



Niçin devreden çıkarıldı?



Peki ne oldu da, Ermenistan ünlü heavy metal grupları SOAD'ı bu seneki Eurovision’da kendilerini temsil etmekten alıkoydu? Ermeniler'in Eurovision için ısrarla üzerinde durdukları grup, niçin devreden çıkartıldı?



Karalama hayali suya düştü



TRT kaynaklı bilgiye göre: Bu olayın Türk basınında gördüğü büyük tepki, hatta konunun Meclis'e kadar taşınması Erivan'ı SOAD grubuna yetki verme kararından vazgeçirdi. Erivan yönetimi iki ülke arasında yakınlaşmanın yaşandığı bir dönemde, böyle bir temsilin ülkesini zor durumda bırakacağını düşündü. Avrupa Yayın Birliği (EBU)nun hiçbir ülkenin siyasi bir şarkıyla yarışmaya katılamayacağını duyurdu. SOAD, Türkiye'yi karalama hayalinden vazgeçmek zorunda kaldı.