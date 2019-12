Ermenistan’dan Eurovision sürprizi

Ermenistan’ı Rusya’da yapılacak 2009 Eurovision şarkı yarışmasında System of A Down temsil edecek. Açıklama, System of A Down’ın (SOAD) solisti Serj Tankyan’dan geldi.



Şarkıda ‘Ermeni soykırımı’ işlenecekmiş. Bunun dünyayı bilgilendirmek anlamında mükemmel bir fırsat olduğunu söylemiş.



Sina Koloğlu, ‘Ermeni soykırımı’nın konu edileceği bir şarkıyla Eurovision’da Ermenistan’ı temsil edecek grupla ilgili şunları söylüyor: Bir kere şunu açık yüreklilikle söyleyeyim, müzikleri muhteşem. Ermeni oldukları için, müziklerinde Anadolu ezgilerini kullanıyorlar. Bu hissediliyor. 1995 yılında Amerika’da kuruldu. Alternatif metal grubu. Önce adları Soil idi. Sonra 1998 yılında bu ismi aldılar. 2002 yılında çıkardıkları Toxicity albümleri olay yarattı. Daha sonra Mezmerize ve Hypnotize geldi...



Ben bu albümleri dinledim. Hatta Toxcity albümünde Arto Tunçboyacıyan da çaldı. Grup şu elemanlardan kurulu: Serj Tankyan (vokal kavye), Daron Malakian (gitar geri vokal), John Dolmayan (davul perküsyon), Shavo Odadjian (bas)...



Grup üyeleri burada kökleri olan Ermeniler. Yani Anadolu’dan göç edenler. Ve acılar yaşıyanlar. Türkiye’de rock radyolarında çalınması “yasak” gruplardan biri. Ben dediğim gibi, müzikal olarak grubu gerçekten yetenekli buluyorum. Keyifle de dinliyorum.



“Holy Mountains” şarkısı aslında bir yerde onların ifadesi... Pek kızdılar bizde, “Namussuz Ermeniler” dediler. Bu şarkının sözlerinin bir bölümü: “Onların akıldan çıkmayan soğukkanlılıklarını hissedebiliyor musun? / Yalancı katil şeytan Aras Nehri’ne geri dön”...

Grubun solisti Tankyan, Türkiye’de Billboard dergisini bir demeç verdi. “Holy Mountains” Ermeni soykırımında ölen kurbanlar anısına saygı amacıyla yapılmış. “İki ay önce ölen dedem kurtulanlardan biri” diyor söyleşide Tankyan.



‘Yalan haber yapılıyor’



Kayseri’de Efkere’de doğmuş ... Çok acılar yaşamış. Ermenilere yardım eden Türklerden de bahsetmiş dedesi... Ama sözler pek de iyi niyetli denilemez, hayli tahrik edici. E ne de olsa rock!



Tankyan tehditler aldığını da söylüyor söyleşide. Türkiye’de basında kendileri aleyhine yalan haberlerin yapıldığını da iddia ediyor. Biletlerinde Türkleri aşağalıyıcı hakaret içeren ifadelerin yer almadığını, “Holy Mountains” şarkısında Türkleri küçük düşürücü klipler yapmadıklarını, hatta bunun için klip bile çekmediklerini söylüyor...



Türkiye’deki hayranlarına bunu anladıkları için teşekkür ediyor. Ve Türkiye’de konser vermek istediklerini söylüyor. Tabii çelişkiler var, acılar var... Bunlar yaşandı, her iki taraf da yaşadı. Eurovision da Ermenistan’ı temsil edelerlerse gündem değişir. Ve Eurovision tarihinde bir dönüm noktası yaşanır.